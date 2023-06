Luciji Lugomer druga prinova stiže u vrijeme tužne obljetnice, ni sama nije mogla suzdržati suze

Stiže beba! Poznata plus size manekenka i influencerica Lucija Lugomer nedavno je objavila sretnu vijest. Sa suprugom, sushi majstorom Danijelom Grlićem, čeka drugo dijete. Kako se osjeća, što o prinovi misli njihov trogodišnji sinčić Leon, ali i zašto se Lucija rasplakala, otkriva Lana Samaržija u prilogu IN magazina.

Samo jedna riječ, iznenađenje, bila je dovoljno da Lucija Lugomer opiše sreću i isčekivanje koje se događa u njezinu životu. Jer što je ljepše od dolaska bebe.

"Reći ću da smo prošli prvo tromjesječje. Ušli smo u drugi dio cijele priče koja se zpravo zove nekako najsigurnija zona. Leo nam se ostvario jako brzo – ovu bebu smo čekali ipak neko vrijeme. Vjerujem da za sve postoji nekakav razlog i čekanje i vrijeme i ne ide to baš samo tako po narudžbi to je nešto što sam naučila iz ovog", rekla je Lucija pa dodala:

"Veliki Leo, veliki braco pa evo strijepila sam u prvih par tjedana kad smo saznali da smo trudni. Strijepila sam hoću li mu reć da smo trudni, nismo – čekala sam isto nekakvu sigurnu zonu. Zapravo razvijamo tu neku priču. Evo on je sad došao do toga da doslovce sam dolazi do mene, sam me pomazi po buši ili da pusu. Spol znamo, točnije saznali smo prije par dana i odlučili smo ponajviše zbog Leona da želimo napraviti neko malo intimno druženje".

A hoće li se onda Leonu ispuniti želja?

"Naravno, ispuniti će mu se želja".

Kakav je Leon dječak?

"Jao nemoj me to pitati, plakati ću. Ja sam u Leona potpuno zaljubljena, on je mamina ljubav. Nešto potpuno neiskvareno, iskreno nešto najljepše što se čovjeku može dogoditi", rekla je u suzama.

Slatko iščekivanje i sve ono što bi najradije dijelila s mamom, prolazi sa suprugom i tatom. Lucija je, naime, bez majke ostala u 11. godini života. Beba stiže upravo u vrijeme tužne obljetnice.

"Ja opet nosim da tu jednu malu težinu sa sobom, ali znam da nisam jedina. Život ide dalje. Slavit ćemo rođendan u 12. mjesecu na kraju krajeva. Danijelovi dolaze dosta brzo ovaj put, tako da ću imati pomoć svekrve".

Ova poznata influencerica ima popriličnu vojsku pratitelja. Često otvara teme neplodnosti, majčinstva, 'body shaminga'. Otkriva i koliko joj je bitna komunikacija.

"Pa meni općenito. Ja stvarno smatram da imam neku zajednicu od koje sam ja, ne znam jesu li ljudi stvarno toga svjesni, ali nikad se nisam predstavljala osobom koja zna više nego što zna. Kad podijelite nekakav problem ili nekakav upit koji vam treba. Ma u sekundi vam dođe netko tko će vam dati adekvatan odgovor na tako nešto. Cijenim tuđe mišljenje, cijenim tuđi savjet, a na meni je hoću li ga prihvatiti ili ne".

Na Instagramu je prati gotovo 150 tisuća ljudi, ali ona je odlučila da neće dijeliti dijete odnosno uskoro djecu na društvenim mrežama.

"To su osjetljive teme, ja uvijek kažem da su društvene mreže moj profil i moja odgovornost. Što ću reći, što ću pokazati, dok god meni dijete ne može reći mama ja bi ili mama ja ne bi bio dio toga - jednostavno smatram da je moja odgovornost da ja sačuvam taj dio njegove intime".

