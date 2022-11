Bila je svjesna da će napustiti MasterChef, a evo koga bi voljela vidjeti u finalu: ''Držim im svima fige!''

Posljednja natjecateljica koja je napustila MasterChef kuhinju je Lucija Kerečin. Presudila joj je sipa koju je u stres testu pripremala uz Luku, Loru i Nikolu, a svoje pogreške bila je svjesna i prije nego što je iznijela jelo pred žiri. Što je dobila od MasterChefa, što bi promijenila da može te kakvi su joj planovi za budućnost, otkrila je našem Bojanu Kosijeru.

Lucija, Luka, Lora i Nikola su u eliminacijskom izazovu morali replicirati jelo gostujućeg chefa Jure Tomiča koji im je pripremio ragu od sipe, krispi palentu i espumu od palente i pancete, a Lucija je i prije ocjenjivanja žirija slutila da joj se bliži kraj u showu.

Ocjenjivanje je bilo napeto do samoga kraja te je zbrajanjem Stjepanovih ocjena Nikola za samo jedan bod pobijedio Luciju.

''Sipa me izbacila iz showa. Kako sam rekla u par navrata prije da će me nešto morsko dokrajčiti – tako je i bilo. Sve što je moglo poći po krivu je pošlo. Previše vremena sam potrošila na čišćenje i vađenje tog crnila koje mi se prolilo da bi na kraju ispalo da se nije dovoljno skuhala i to mi je presudilo. Ja sam bila svjesna te greške prije nego što sam završila kuhanje i kad sam išla poslužiti znala sam da to nije to. Nekako sam se pomirila s tom odlukom, znam da sam mogla bolje i da imam još puno toga za dokazati, ali u tom trenu je to bilo to'', govori Lucija.

Lucija nam je priznala da je u showu imala problema sa samopouzdanjem.

''Da mogu vratiti vrijeme vjerovala bih više u sebe. To sam već rekla i to mi je bio najveći problem tijekom cijelog showa – ono da stojim iza sebe i da guram samu sebe više. Možda ne bi došlo do tih ajmo reći panika. Drugačije bi završilo i osjećala bi se možda lagodnije'', rekla je.

Kaže kako je MasterChef kuhinja nepredvidiva i teško joj je procijeniti tko bi ju sljedeći mogao napustiti, ali nam je povjerila tko su njezini favoriti za pobjedu.

''Imam puno favorita. Nadam se da će Leo, Lora, Maja dogurati daleko, dragi su mi. Imam soft spot za oba Luke tako da držim im svima fige'', rekla je,

Tvrdi kako je u MasterChefu dobila potvrdu da su hrana i kuhanje njezin pravi put u životu te nam je otkrila planove za budućnost.

''Planova je puno, ali znam da ću ostati u hrani, da ću se izboriti. Vidim se u slatkom, sljedeći korak je neka škola slastičarstva i onda nakon toga neka praksa, nadam se. MasterChef je jako puno toga, možete naučiti o hrani, ljudima, možete se nasmijati, zaplakati, mislim da ima tu jako lijepih trenutaka i puno se toga da naučiti iz showa'', rekla je.

U MasterChefu je ostalo 13 kandidata koji će se u sve zanimljivijim izazovima boriti za što bolji plasman u showu, a nove bitke u kuhinji pratite na Novoj TV nakon serije Kumovi.

