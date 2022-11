Ljupka Gojić pronašla novu nadu domaćeg manekenstva: Pogledajte kako izgleda djevojka zbog koje je naš dizajner zamalo pao u nesvijest!

Misteriozni faktor x, koji čini svaku uspješnu manekenku, prepoznaju rijetki. No našoj najuspješnijoj manekenki Ljupki Gojić Mikić to ne stvara problem. U mladoj Tiji Medić prepoznala je novu nadu domaćeg manekenstva. Zašto misli da će osvojiti svjetski vrh, otkrila je za IN Magazin

Cindy Crawford otkrio je lokalni fotograf. Na srednjoškolskoj nogometnoj utakmici upravo je nju izdvojio iz gomile. Otkrivanje Kate Moss skrivilo je kašnjenje leta. Dok ga je čekala, primijetio ju je agent. Gisele Bundchen otkrivena je u fast foodu, Claudia Schiffer u noćnom klubu, a Naomi Campbell u shoppingu.

"Meni je to uvijek bilo nešto jako smiješno i čudno kad bi govorili o faktoru x, ali očito nešto ima u tome jer to definitivno nije samo izgled nego i karakter", kaže Ljupka Gojić Mikić.

Faktor x, ali i posve originalnu priču ima i Tia Medić. Potencijal za modeling, u kćeri svoje najbolje prijateljice, Ljupka Gojić Mikić primijetila je još dok je bila dijete.

"Otkad je beba bila imam neki osjećaj da bi mogla krenuti ne putem svoje mame nego mene, posebna jedna cura i drugačija, a ono što ja osjećam, a možda to oni koji nisu u tom svijetu ne mogu prepoznati, je da ima tu energiju modela", tvrdi Ljupka.

"Od odrastanja sam u tome uvučena u to i čujem puno o tome i svidjelo mi se još dok sam bila mala. S jedanaest godina sam imala prvi nekakav foto shoot i tad mi je to bilo fenomenalno i najbolje iskustvo ikad i otad mi je to baš želja", govori Tia Medić.

"Mi koji smo odrasli u tom svijetu, koji smo u tom svijetu, naravno da se prepoznajemo po držanju, izgledu, po crtama lica ", kaže Ljupka čija podrška Tiji puno znači.

"Najviše od ikoga, mislim, njezina riječ je najbolje što možete dobiti. Savjetovala mi je da budem svoja i samo jako", priča Tia koju je ekipa IN Magazina zatekla u backstageu, gdje su je pripremali za prvi izlazak na pistu.

"S obzirom da želimo da ta kosa, dok je model na pisti, ima svoj flow, nismo radili sa čvrstim gelovima nego smo više išli na nekakve uljne varijante i preparate na uljnoj bazi", priča frizer Ante Pažanin.

"Ima jako puno čupanja za kosu, primjeri su da ti jednostavno s frčkavom kosom na slijedeću reviju moraš doći s ravnom kosom i moraju ti izravnat kosu... Na kraju si iscrpljen", prisjeća se Ljupka.

"Kad vas Ljupka Gojić nazove i kaže da ima nekog vi na neviđeno kažete - da, molim vas nek dođe, a onda je došla i onda sam pao u nesvijest, i ja ne vjerujem da joj je ovo prva revija jer ima nevjerojatnu energiju i super hoda i prestat ću je hvaliti da nešto ne zezne. Treme nema, malo ,ali ok je", oduševljen je dizajner Marko Plukavec.

"Dok sam pratila fashion weekove znam da su uvijek postojale cure koje su bolje radile u Milanu ili neke koje su bolje radile u Parizu", priča Ljupka, a evo gdje vidi Tiju: "U Parizu za početak".

Možemo li možda i Ljupku očekivati jedan dan ponovno na modnoj pisti?

"Ne znam, ako me se netko sjeti i pozove. Danas sam bila ovdje ranije kad nikog nije bilo, stala sam na ovu pistu i mislim se hoće me netko vidjeti, malo prošetala za svoj gušt", priznaje.

A vidi li faktor x i u svojim kćerima?

"Pa ne znam uvijek ti je lakše s tuđim", zaključila je Ljupka kroz smijeh.

Bilo bi lijepo jednog dana vidjeti Tiju i Ljupku zajedno na pisti.

