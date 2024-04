Ivana Habazin pred meč života otkrila je li napokon zaljubljena: ''Nitko nije rekao...''

Umjesto u boksačkom ringu, Ivanu Habazin ovog smo puta uhvatili na njezinu drugom uobičajenom terenu – u šumi. U prekidima trkačkog treninga kroz zelenilo, naša je proslavljena borkinja Aleksandri Keresman za In magazin otkrila kako se osjeća prije meča života, čime će se nagraditi ako pobijedi te je li joj srce napokon osvojeno.

20. travnja čeka je boksački izazov koji bi mogao promijeniti tijek njezine karijere i života. Zato ćete Ivanu Habazin posljednjih tjedana, na ovoj šumskoj stazi, zateći možda i češće nego inače.

''Zaista kad ti je teško i kad trčiš ovdje osjećaš se super. Nekad imaš zasićenje treninga pogotovo kad si u dvorani i stalno gledaš dvoranu, jedno te isto, nekad je teško, nije uvijek lako se dić, e sad želim boksat, a naravno moraš. Ali kad si u prirodi, kad čuješ zvuk ptica, taj mir..napuniš se energijom'', zaključila je Ivana.

Jer, priznaje, prije meča je sve, osim mirna. Nakon što joj je prva protivnica Jessica McCaskill otkazala borbu, po treći naslov svjetske prvakinje ide protiv Mađarice Kynge Magyar.

''Iako ne znam puno o njoj, znam da je mlađa od mene, to joj je šansa života, ali je i meni šansa života, za naredne mečeve koji dolaze tako da vjerujem da će ona doć gladna, da želi tu šansu a opet s druge strane ja moram bit gladnija iako sam bila svjetska prvakinja da to ne dam'', govori Ivana.

Dodatan as u rukavu ili rukavici, borba je na Ivaninu terenu, u KC Dražen Petrović.

''Može biti prednost ali može biti i nedostatak pogotovo u HR jer kad pobjeđuješ svi te vole, a kad gubiš si najgori. Ali mislim da zbog toga svaki put kad bih boksala doma imala bih najveći presing ali moja izvedba bi bila odlična'', zaključila je Ivana.

Ovom bi pobjedom, moglo bi se reći, dobila priliku promijeniti naličje sporta.

''Prvo nitko u Hrvatskoj nije uzeo tri svjetske titule u boksu, ni u muškom ni u ženskom. Možda kad se ostvare ti rezultati nekad kasnije možda ću moć utjecat da se politika sporta u Hrvatskoj promijeni'', govori Ivana.

Ako se takav scenarij ostvari, nagrada će joj biti još jedno putovanje.

''Razmišljala sam o Dominikanskoj republici ili Tenerifi vidjet ćemo'', kaže.

A u daljnjoj budućnosti, borbu bi mogla preseliti na sasvim drugi teren.

''Mislim da ću onda moć se više odlučit gdje ću, što ću, tko zna možda ću u politiku'', kaže Ivana.

Diplomaciju već ima u malom prstu, pogotovo kada je pitate može li joj isključivo prići muškarac koji je jednako sportski potkovan.

''Naravno da ne, to čak i nije prioritet al s druge strane ne može ni prić...možda može, ali nitko nije rekao da nekog već nema tako da nemam što dodatno za reći'', kaže Ivana.

Možda je upravo zaljubljenost zaslužna za taj posebni sjaj jer, priznaje, za slatka ženska beauty uživanja, vremena gotovo da nema.

''Kad imam vremena, mislim da je to kosa. Jer ne volim svoju kovrčavu kosu. Najprirodnije je najbolje, ne zamaram se time baš previše. Kažem kad su baš neke posebne situacije ali mislim da što si prirodniji i manje kemije to na kraju izgledaš bolje'', zaključila je ivana.

O negativnim posljedicama boksa, kaže, ne razmišlja, jer rizici su odavno prihvaćeni.

''Dosta ljudi kaže a kad ćeš završit. Nije to na vama kad ću završit, ja ću boksati dokle ja želim boksati i mislim da svatko ima pravo na taj izbor kao i bilo koji drugi sportaš, kad se osjeti to je to, osoba će sama donijet odluku'', govori Ivana.

Dotad, domaća će publika moći uživati u njezinu pohodu na 23. pobjedu u karijeri, kojom bi zapečatila svoje ime u povijesti sporta.

