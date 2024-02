Naš glumac o virtualnoj ljubavi, porukama i hrabrosti u prilaženju djevojkama: ''Nisam za Tinder''

Ovog tjedna u kina stiže domaći film Slatka Simona. Triler o o tajnama naših inboxa. O stvarima koje nikada ne bismo izgovorili, ali ih šaljemo u porukama. Zato smo s glavnim glumcem Tomom Medvešekom, razgovarali o virtualnoj ljubavi, porukama i hrabrosti u prilaženju djevojkama. Te naravno njegovoj slavnoj glumačkoj obitelji. Aleksandra Keresman.

Tata mu je, kaže, dao crte lica, mama narav, i čini se - bio je to idealan recept za još jednu mladu glumačku nadu u nastajanju, kakvih obitelji Medvešek ima napretek. Kao sin glumaca Nataše Dorčić i Svena Medvešeka, Toma, kojom god sportskom stazom od starta pokušao krenuti, na kraju nije mogao pobjeći od glume.

''Mama je snimala film Mondo Bobo i ja sam bio u trbuhu kad je ona igrala u tom filmu s tatom pa kad si sad razmišljam ja sam bio pred kamerom a da nisam ni izašao na svijet. S pet godina smo izletjeli mami na scenu jer nismo bili svjesni da je kazališna predstava i da mi sad ne smijemo pozdravit mamu koja izlazi na scenu'', priča Toma Medvešek.

Tek što je diplomirao, postao je član ansambla ZKM-a i počeo punom parom hvatati korak i s roditeljima i s ostatkom obitelji.

Tko je bio najponosniji i kome je najviše laknulo osim njemu kad je diplomirao?

''Mami sigurno jer ona je bila u strahu hoće li se to uopće dogoditi kako sam produžio studio za dvije godine, malo me udario posao sa svih strana to mi se svidjelo pa sam otišao radit rađe a fakultet sam stavio malo po strani'', priča Toma.

Šarmantni Toma široj se publici već predstavio uz bratića Fabijana Pavla u seriji Dar Mar, no sad je došlo vrijeme da samostalno stoji pod reflektorima, i u to u glavnoj ulozi, u filmu Slatka Simona Igora Mirkovića. Zavodljiv triler prati Zelenog i Janu, koji rade kao animatori na erotskom chatu u opskurnoj agenciji i zavode na internetu pod lažnim identitetom Slatke Simone.

''Zapravo krećemo oko tih odnosa, tih modernih odnosa koji su sve hladniji i hladniji, sve manje se govori jedno drugom, sve ide preko poruka, poziva uopće se ljudi više ne gledaju oči u oči, ne osjećaju se, zaljubljuju se u neke nestvarne ljude, AI ljude. Sad sam nedavno i pričao o tome da se Japanac htio oženiti za AI djevojku. Kako to ljudi moji završava, tako da se svi stvarni odnosi koje si imao pored sebe, djeca, ljubav prava poništava, da bi otišao u neku fejk vezu što je nevjerojatno.'', priča Toma.

A glavna uloga donijela je i ostvarenje jedne velike želje. Da na setu dobije batine.

''Moj lik je dužan lovu kroz cijeli film i sad tu me love neki kamatari i kad sam dobio scenarij kad sam pročitao fight scene i da me prebiju rekao sam to će mi bit najdraža scena u filmu'', priča Toma.

Zato i dalje mašta o izletima u sport, uz glumu.

''Ja bih sad najrađe rekao boks samo to sam i prekinuo iz razloga da mi nos ne ode u krivo i da mi ne bude arkada puknuta pa da moram sa šavom pred kameru'', priča Toma.

Nakon što je umjetna inteligencija za promociju filma stvorila imaginarnu djevojku, koja je, iako nije stvarna, na društvenim mrežama počela dobivati svakakve romantične ponude, čak se i Toma zamislio nad navikama svoje generacije.

''Iskreno sam isto u strahu nekom jer vidim koliko vremena provodim na mobitelu, vidim da na kraju krajeva curu pitaš za broj mobitela, to ti je dosta jer joj se ideš javit drugi dan preko mobitela, ljudi moji sad ste tu uživo pa sad ju pitaj što imaš za pitat, mislim da je to puno bolje za vas, a ne ono doma se sakrit iza zavjese i onda mogu pisat što god hoću'', priča Toma.

Upoznavanje djevojke preko Tindera ili uživo?

''Uživo, definitivno, nisam taj Tinder otvorio, imao sam par prijatelja koji su probali i pričali iskustva, ljudi moji to je jedan u 10 ako uspiješ piknut nešto da ti odgovara, mislim da je bolje izlazit i upoznat nekoga tko ti klikne na prvu'', priča Toma.

Pa kako stoji na ovom nesigurnom terenu?

''Mislim da bih mogao biti hrabriji ali scena mi daje sigurnost neku'', kaže.

No hrabrosti da zagazi dalje od domaćeg terena ne nedostaje. Dapače, što se inozemne karijere tiče…

''Sigurno se bacam na to'', zaključio je.

