Let 3 večeras u borbi za finale Eurosonga: Kakav im plasman predviđaju kolege?

Let 3 će večeras stupiti na najšareniju europsku pozornicu - onu 67. Eurosonga. U prvoj polufinalnoj večeri Hrvatsku će PREdstaviti pjesmom Mama ŠČ!, a sigurno je da će prirediti velik spektakl. Kakav PLasman im prognoziraju kolege, u idućim minutama DOnosi naša Dijana Kardum.

Neće u rat, no zato će večeras Let 3 u borbu za finale Eurosonga.



''Ja se nadam da će pobijediti, dapače vjerujem u to. Mislim da su posebni, da su vrlo konceptualni, da imaju poruku, imaju sjajan image, sjajan nastup, sjajnu pjesmu. Ja sam jako sretna da se Hrvatska odlučila za tako hrabar potez i poslala Let 3 da nas predstavlja u svijetu'', sigurna je u njih Alka Vuica.



''Prvi put da mogu reći da me živo zanima. Jedva čekam. Uopće ne znam što očekivati. Ne znam da l' će bit top ili će bit flop. Drago mi je da imamo jednu takvu otkačenu pismu za Eurosong jer nismo dosad imali zato me zanima rezultat jer na Eurosongu uvijek dobro prođu takve neke pjesme pa me eto zanima'', dodala je Lidija Bačić.

U prvoj polufinalnoj večeri natječe se 15 zemalja, među kojima 10 prolazi u daljnje natjecanje. Let 3 nastupa 7-mi po redu.



''Mislim da ćemo ući u finale, a dalje je sve moguće. Vjerujem da je finale ovdje realna opcija, ako uđemo u finale onda prva polovina tablice da bi trebala biti'', kažu Nenad Korkut i Ivan Tandarić.



''Ili super, ili manje super, nadam se da ćemo do finala doći, to bi bilo dobro jer jako je pjesma, pretendira ostaviti dubok dojam, na ovaj ili onaj način i bilo bi dobro da nam za promjenu to i uspije'', kaže Vanna.

Već su danima u Liveropoolu, a gdje god se pojave, ne prolaze nezamijećeno. Oduševili su tako i na tirkiznom tepihu povodom službenog otvaranja Eurosonga.



''Let 3 je napravio već sada veliki posao jer u moru svih čudesa koje se događaju uvijek moraš biti poseban, a oni su posebni na svoj način....'', primijetila je Andrea Šušnjara.

U zemlji s toliko sjajnih glazbenika vrijeme je da ponovno zabljesnemo na pozornici ovog velikog europskog glazbenog natjecanja. Posljednji koji je ušao u finale bio je Jacques 2017. godine.



''Mislim da će se sve svesti na one tri minute, kada se čarolija ili dogodi ili ne dogodi. To najčešće ne ovisi ni o nama izvođačima, to ovisi ne znam o zlatnoj prašini, o srebrnoj prašini, o zraku, o česticama, to je premalo vremena da ti stigneš razviti nešto'', govori Jacques Houdek iz iskustva.

Mia Dimšić Hrvatsku je s pjesmom Guilty pleasure predstavljala lani. Kako kaže, neki posebni savjeti Letu 3 nisu potrebni.



''Oni se super snalaze i stvarno rasturaju i toliko već imaju iskustva na sceni, mislim da se znaju zabavljat što je prvi savjet koji bih ja dala, uživati i zabavljati se i mislim da su super iskoristili da ih fanovi vole koliko sam upratila'', rekla je Mia Dimšić.

Iako su kladionice varljive, i dalje najviše šanse za pobjedu ima švedska predstavnica Loreen.



''Loreen bi svakako bila u top 3 i meni se isto osobno sviđa pjesma, od drugih koje sam poslušala, meni se Slovenci od naših susjeda jako sviđaju, super pjesma i jako simpatičan bend, mislim da i Norveška ima dosta šanse'', komentirala je Mia.



''Moja kći Sofija koja je veliki fan Eurosonga, ni ona me nije izvjestila ove godine. Znaš tata stvari stoje ovako. Ono što ide u prilog našim Letovcima, oni su sami rekli mi ćemo bit kreteni. Mislim da su stvarno jedinstveni'', kaže Houdek.

Što će Let 3 izvesti, vidjet ćemo večeras. Cijela Hrvatska navija da Mama ŠČ otputuje ravno u finale.



''Ja im želim svu sreću jer uvijek navijam za našu Hrvatsku, tko god da je predstavnik. Oni više nisu Let 3, oni su sad Hrvatska i želim im svu sreću'', poručio je Jacques Houdek.

