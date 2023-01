Let 3 otkrio što se stvarno krije iza njihove najslušanije pjesme za Doru, ali i što je to uopće "šć"!

Ekipa In magazina posjetila je Let 3 na snimanju videospota za njihovu novu pjesmu s kojom će se ove godine natjecati na Dori. "Mama ŠČ" jedna je od najslušanijih pjesama koje se ove godine bore za odlazak na Eurosong. O čemu pjevaju, kakve kostime su odjenuli na snimanju spota te zašto su se uopće prijavili na Doru, donosi Julija Bačić Barać.

Šareni i neobični kostimi potpuno su očekivani kad Let 3 snima videospot. Tako je bilo i na snimanju spota za njihovu novu pjesmu, koju, otkad je objavljena, prate različiti komentari.

"Kažu da je dosta loše, da je pjesma glupa da o čemu se radi, što to znači, da je glupo, što je nama. Ima onih koji kažu da to sve treba na psihijatriju poslati, uputnice pod hitno. Neki govore - joj napokon imam za koga glasati, ali su u pravu i jedni i drugi. Ovo je za uputnicu definitivno, ali s druge strane potpuno razumijem one kojima se sviđa i koji će glasati jer ja da vidim takvo nešto, ja bih rekao idem glasati, a s druge strane bih rekao ovo je za uputnicu", poručili su dečki iz benda.

"Mama ŠČ" jedna je od najslušanijih pjesama koje se ove godine natječu na Dori, a to je dečkima iz Leta 3 nevjerojatno.

"Da je nešto tu krenulo po zlu, jer nemoguće da je to najslušanija pjesma, jer tu se radi o nekoj zavjeri, netko nam smješta tu, podmeće, gura nas prema vrhu", našalili su se.

Pjesme konkurencije, kažu, nisu poslušali.

"Nismo baš ljubitelji te vrste glazbe pa nismo ni slušali, bar ja ne slušam to, a tamo ću sigurno to slušati kad budemo na tim probama. Bit će tjedan dana proba i bit će to dovoljno da čujem", izjavio je jedan od pjevača.

A zašto su se uopće prijavili na Doru?

Umjetnički porivi su glavni razlog zašto smo se prijavili i imamo nešto bitno i važno za reći, a Dora je bila prilika za to da pokažemo što želimo reći. Tko je prvi ili drugi ne znam, nije ovo talent show. To nam je dobar uvod u našu tradicionalnu svetkovinu Antivalentinovo i ta Dora se taman potrefila da bude najava našeg Antivalentinova", pojasnili su.

Let 3 će 18. veljače nastupiti na već tradicionalnom Antivalentinovu, koje će se održati u Domu sportova. Onamo stižu nakon Dore koju su dosad, priznaju, slabo pratili.

"Ne, uglavnom pratimo Euroviziji, Doru ne baš. Eurosong volim pogledati jer zna biti zanimljivo i smiješno", otkrili su.

O čemu pjevaju u pjesmi "Mama ŠČ", to ovih dana mnoge zanima.

"Ja nikad ne znam o čemu se radi, uvijek od Boga dobijem ili iz Svemira mi dođe neka poruka što bi trebalo reći, jer ja u biti nisam totalno u potpunosti svjestan o čemu se radi", kažu iz Leta 3.

A što je uopće "šč"?

"Prva abeceda koja je uopće nastala. Pet tisuća godina prije egipatskih piramida se pojavila ta šč abeceda, to je prva svjetska abeceda", otkrili su.

Ako pobjede na Dori, ova ekipa obećava: "Ogroman ligt show i da ćemo izdržati!"

Kakav god ishod bio, bit će zanimljivo vidjeti kakav će show Let 3 pripremiti na pozornici Dore.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.