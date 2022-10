Tereza Kesovija proslavila je 84. rođendan, Miro Ungar broji 85, Gabi Novak 86, a Ćiro je u 88. Ove smo legendarne domaće seniore upitali koja je njihova tajna života, sreće i vitalnosti. Svi broje više od pola stoljeća uspješnih karijera, a ljubav im je glavni pokretač. Što ih čini nasmijanima usprkos životu koji ih katkad baš i nije mazio, saznao je naš Davor Garić za In magazin.

Krije li se tajna života u ljubavi, sreći, dobrim genima ili nečem sasvim drugom, teško je dokučiti. Ako pitate Terezu, tajna laži u ljubavi prema glazbi koju ona živi punim plućima.



''Živim, da. Živim život i u životu živim ono što radim. To je meni sastavni dio života! Ja ne znam kako bih živjela da nemam ovo što imam!'', objasnila je Tereza.



Tere je ovih dana proslavila 84-i rođendan. Je li joj njezin osebujni vatreni temperament u životu bio najbolji suradnik ili najljući neprijatelj?



''Moj temperament je bio i jedno i drugo. Interesantno, ali istinito! Hahahaha... Mojim temperamentom sam ja znala mnogima pokazat da ne mogu sa mnom ''timunarit'' baš onako kako bi oni željeli'', kaže Tereza Kesovija.



Svojim životom ''timunari'' kako želi i Terezin bivši suprug Miro Ungar.



''Ja sam sretan da mi moje zdravlje dopušta da ulazim stalno u neke nove projekte, nove avanture'', kaže Miro.



Ovaj vječni mladić ima 85 i najčešće čuje pohvale ''Miro, držiš se odlično za svoje godine!''



''Malo već ide na živce, ali ipak moram reći da mi je drago kad mi netko kaže da se dobro držim, ali čujte koliko će to još potrajati ne znam'', govori Miro Ungar.



Mirina tajna vitalnosti velikim dijelom leži u ljubavi s 42 godine mlađom suprugom Sarom.



''Na istim smo valnim dužinama ona je puno zrelija, a ja sam još uvijek klinac'', kaže Miro.



U karijeri dugoj više od 60 godina, Gabi Novak iznjedrila je evergreena da im se ne zna broj. Njezinu tajnu života zato dobro znamo.



''Ja mogu biti zaista jedna sretna osoba. Važno je da okupiš ono najmilije oko sebe to je meni važno, a rođendani i godine idu, nažalost prebrzo'', kaže Gabi.



A vjerovali ili ne, upravo s Gabi Novak ljudi najčešće miješaju još jednu 80+ domaću divu - čeličnu TV damu Kseniju Urličić.



''Tako neki gospodin mi je neki dan pomogao nositi vrećice i ja velim ''Joj, hvala vam, baš ste ljubezni, pravi agramerski kavalir, a on meni na to kaže ''Sve za našu Gabiku!'', ispričala je Ksenija jednom.



Osmijeh i dobro raspoloženje Ksenijina su tajna života i u 82-oj.

''Uvijek sam ponavljala da ja vjerujem u anđele, vjerujem u nekog svog anđela čuvara koji me u nekim teškim životnim prilikama, baš mi je pružio ruku spasenja'', kaže Ksenija.



Svojeg anđela čuvara ima i Ćiro Blažević. Usprkos dijagnozi karcinoma, ovaj karizmatični trener i izbornik odiše optimizmom.

''Ja imam sad u veljači 88 godina, pa kažem ''Čekaj, nitko mi nije živio dulje od 60!'' Ja sam došao na 88 pa nemam razloga da se ne zahvalim i Bogu i prirodi i liječnicima. Dosta sam imao vitalnih poteškoća sa zdarvljem u toku mog življenja, ali eto, 88 godina isine moj, neću još otić! Hahaha...'', priča Ćiro.



Čini se da bismo od ovih legendarnih seniora, koji su svojim radom i talentom uljepšali i naše dane, mogli štošta naučiti o životu.

