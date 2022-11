Legendarna urednica i čelična TV dama pršti optimizmom i u 83. godini, a evo koji joj je bio najteži trenutak u životu

Mnogima je teško povjerovati da je legendarna TV urednica Ksenija Urličić već dva desetljeća u mirovini, no ovu damu u javnosti ćete teško vidjeti nedotjeranu. Visoke potpetice i u 83. su obvezne, a evo što joj pričinjava najveću sreću u životu.

Legendarna TV urednica Ksenija Urličić rođena je Splićanka, a s roditeljima se u Zagreb preselila kao trogodišnja djevojčica. Sve se to dogodilo prije točno 80 godina.



''Tako je, tako je. Znate što mene užasno, neću reći deprimira, ali već impresionira, kad kažem da sam zakoračila u deveto desetljeće! Da, to je tako! Svako godišnje doba ima svoju ljepotu, samo ga trebaš prepoznati! Tako je i u ljudskom životu, u svakoj dobi je nešto lijepo. To je moja deviza'', priča Ksenija.



Optimizam i dobra energija iz ove prabake jednostavno prište. Mnogima je teško povjerovati da je već dva desetljeća u mirovini.



''Ja sam zapravo ono sretno biće, kažu 'nije važno kolika ti je mirovina, nego koliko je dugo primaš!'. Evo ja je primam već 20 godina, dvadesetprvu'', kaže Ksenija.



Sasvim logično, najveću sreću pronalazi u svojoj velikoj obitelji.



''Ja vam imam 6 unuka i 6 praunuka, jedna ogromna obitelj, već nam je problem naći se na zajedničkom stolu. Nekad je to bilo pravilo, nedjeljni ručkovi, obitelj, to je nešto što smo baštinili iz moje obitelji, od mojih roditelja, međutim sada je to gotovo nemoguće'', priznaje Ksenija.



Njezina druga obitelj prijateljice su iz zlatne generacije TV dama.



''Nekad smo bile konkurencija, sada smo najbolje prijateljice na svijetu. To je bila i pokojna Helga Vlahović koje nažalost više nema, sad nas je četiri. Svaki mjesec kod druge i jedno Masterchef natjecanje koja će bolje, koja će originalnije. Ja nastojim uvijek biti u trendu. Nastojim napraviti nešto egzotično, to je sad to, s ovim nekim umacima, ali u principu kod mene je ta dalmatinska kuhinja, ja imam dalmatinske korijene, najsretnija sam kad pripremam ribu, pašticadu, pa njoke'', priča.

Teško ćete ovu damu u javnosti vidjeti nedotjeranu. Visoke potpetice i u 83. su obvezne.



''Bila sam u petama na Dori pa sam skinula te cipele jer su bile nemoguće, neugodne. Sad isto imam štikle, ali su ipak čini mi se prilagođene mojoj dobi, ja sam se malo zaletjela, tako da sam jedva čekala da sjednem i da to skinem'', kaže.

Ipak je najsretnija u opuštenom kućnom izdanju, točnije, u svojem vrtu.



''Ne znam koliko vi znate, ali ja se puno bavim poljoprivredom, hahah, ne baš tako, ali ja se zafrkavam OPG Urličić, imam jabuke, imamo marelice, grožđe, ali to više manje suprug radi, ali ja sam zadužena za cvijeće i jako volim raditi po vrtu'', priča.



Čelična TV dama otkrila nam je i najteži trenutak u životu.



''Teško sam podnijela smrt svoje majke, umrla je u 92. godini. Meni se činilo da je ona morala još živjeti. Bila je vrlo vitalna isto. I to je nevjerojatno koliko zapravo niste ni svjesni koliko toga možete pretrpjeti i ići dalje, i kako život teče dalje. Gledam recimo naše prijatelje, izgube sina jedinca, i kako su oni to prebrodili, i moram učiti od njih. Zapravo bi trebalo tražiti uzor u tim ljudima koji su zaista proživjeli neku tragediju i koji i dalje žive. I koji se pomire, i čini mi se da čovjek u takvim trenutcima naprosto nauči živjeti s patnjom'', priča Ksenija.



Osmijeh na lice stavlja i njezin suprug, iako priznaje - daleko je to od bračne idile.



''Naravno da se znamo posvađati, pogotovo sad u ovim starijim danima, vrlo često idemo na živce jedan drugome, meni moj muž pogotovo, međutim pokušavam biti maksimalno tolerantna, i na neki način zahvaljujem dragom Bogu da smo zdravi i da smo u toj kondiciji i u toj dobi, što je jedna povlastica koju rijetko tko doživi, evo!'', priznaje Ksenija.

Čini se da ova prabaka, umirovljenica i dama sa stilom život živi punim plućima.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.