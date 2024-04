Domenica se raspričala o dečku s kojim je 12 godina i Haninoj Albi: ''Čim dođem, čim sletim u Split...''

Domenica će sutra objaviti novu pjesmu koja je još prije osam godina bila napisana za Petra Grašu. A čime ju je osvojio dugogodišnji dečko, samozatajni odvjetnik Ivan Bačić, i vidi li se uskoro u ulozi majke, pjevačica je otkrila našem Gordanu Vasilju za In magazin.

U prilogu In magazina pretpremijerno možete čuti djelić nove Domenicine pjesme ''Prva ljubav, prva bol''. Izlazi sutra, a godinama je stajala u ladici. Lijepa pjevačica je demo verziju za ovaj singl snimila još 2016., kada se još nije ni počela profesionalno baviti pjevanjem.

''Taj dan sam došla u studio, dobili smo ovu pjesmu za snimanje. Moje prijateljice Hana (Huljić), Antea i Juli, cure s kojima sam inače snimala sve prateće vokale, bile smo toliko uigrane. Kad nas je Tonči čuo, on je rekao 'morate osnovati ženski bend'. Mi smo ono bile kao dobro, dobro, možda bi i mogle, išle smo čak toliko daleko da smo smislile i ime.'', prisjetila se Domenica.

Bend se trebao zvati ''One četiri'' , ali planove im je pomrsio Petar Grašo.

''Nakon nas je u studio došao Petar koji kad je čuo pjesmu, rekao 'ok, to je sad moja pjesma, imat ćemo duet, tako da možete mislit da imamo zajednički duet koji nigdje nije izašao, ali je to verzija pjesme koju smo mi apsolutno na svakom kućnom partyu slušali dan danas.'', priča Domenica.

Prije dvije godine lijepa Velolučanka je zakazala svoj veliki koncert u Areni Zagreb, koji bi se trebao održati 8. studenog 2030. Bio je to potez, koji je iznenadio brojne, s obzirom na to da je koncert zakazan više od osam godina unaprijed.

''Kad sam zapravo zadnji put pitala koliko sam prodala karata jer je to pitanje s kojim se apsolutno ne želim zamarati, ali kad sam shvatila tu brojku sam bila oduševljena i zahvalna ljudima koji su dali podršku i podržali tu jednu suludu ideju.'', kaže Domenica.

Ovoj 31-godišnjakinji, kaže, nije žao što je zbog karijere napustila siguran posao glazbene odgajateljice u vrtiću.

''Kad zapravo izađeš iz svoje komfor zone u bilo čemu tek tada ti se počinju događati toliko lipe stvari i mislim da svi mi moramo više riskirati, ali naravno lako je to meni sad reć. Mislim, bilo mi se baš teško odlučit za karijeru, pustit posao gdje sam nekako vidjela i imala sam osjećaj da ću cijeli život biti u školi, bit ću učiteljica, da ću jednog dana možda imati svoj glazbeni vrtić.'', kaže.

Najveća potpora joj je dečko, samozatajni odvjetnik Ivan Bačić, s kojim je u vezi već 12 godina.

''Puno toga se ne bih ni usudila da nije bilo njega, super mi je što je on tako ambiciozan i tu ambiciju možda prenosi i na mene. Generalno imamo dosta sličan pogled na život i nekako iste stvari nas zanimaju.'', kaže.

A posebno mjesto u njezinu životu ima najbolja prijateljica Hana Huljić Grašo, kojoj je Domenica vjenčana kuma.

''Hana je stvarno prva kojoj se javim. Čim dođem, čim sletim u Split, ona je prva osoba u imeniku koju zovem, da je dođem vidjeti, pogotovo zato što ono nekako njeno dijete kao da je moje. I jednostavno želim sudjelovati u svemu, ona toliko brzo raste i toliko je zanimljiva.'', priča Domenica.

Na pitanje može li sebe uskoro zamisliti u ulozi majke, odgovara.

''Voljela bih jednog dana biti mama, ali nekako mislim, da sve u svoje vrijeme. Nemam pressing, ja ti nikad nisam imala pressing niti od svoje familije niti od društva.''

Vrckasta plavuša živi život punim plućima, a ove godine je naučila i skijati.

''Moram ti priznati s obzirom da sam prvi put stala na skije da bolje skijam nego što plivam što je nevjerojatno jer sam s otoka. Ali ljudi moji moguće je i toliko sam guštala da sam evo, iduće godine bookirala već tri skijanja i sad sam odlučila biti Janica'', kaže.

Nasmijana pjevačica priželjkuje duet s Adijem Šošom, ali trenutačno je najviše fokusirana na sutrašnju premijeru svojeg najnovijeg videospota ''Prva ljubav, prva bol'', koji za nju označava glazbenu prekretnicu.

