Milijuni fanova kultnog Oasisa čekali su svoj red za kupnju karata, zašto su svi toliko ludi za njima?

Milijuni obožavatelja kultnog benda Oasis subotu su proveli na internetskim stranicama za kupnju karata, boreći se s tehničkim problemima i čekajući u virtualnim redovima, kako bi ugrabili svoju ulaznicu za jedan od koncerata u sklopu britansko-irske turneje. Braća Gallagher izjednačila su sve rekorde prema broju, odnosno brzini, prodanih ulaznica za koncerte u jednom danu u Velikoj Britaniji i Irskoj. Naime, u 6 sati su ih prodali čak 580 tisuća za 10 koncertnih nastupa. Zašto su svi ludi za Oasisom, otkrit će vam Dorotea Filipaj, a sve možete saznati u prilogu In magazina.

Glasine da su se najpoznatija braća britanskog popa pomirila, pokazale su se istinitima. Sljedećeg ljeta Liam i Noel Gallagher, poznati i kao band Oasis, ponovno će stati zajedno na pozornicu.

Njihove razmirice traju još od raspada Oasisa i njihova posljednjeg nastupa u Parizu 2009., nakon naguravanja iza pozornice. Braća su vrlo brzo krenula svatko svojim putem i otad traje njihova više od desetljeća duga zloglasna svađa. Otrovne strelice donedavno su letjele u oba pravca.

A njihova je glazba obilježila 90-e godine prošlog stoljeća i upisala ih u povijest kao jedan od najuspješnijih britanskih bendova svih vremena.

Ulaznice za turneju Oasis Live 25 rasprodane su u subotu u roku od nekoliko sati. Pomama za ulaznicama započela je mnogo prije nego što su puštene u prodaju u 9 ujutro, u roku od nekoliko minuta, online redovi su premašili pola milijuna ljudi.

Procjenjuje se da će u prodaju biti pušteno više od milijun ulaznica. Koncerti stadionske veličine bit će održani u Cardiffu, Londonu, Edinburghu, Dublinu i rodnom im Manchesteru.

S obzirom na velik interes, dodana su tri nova datuma nakon prve najave u utorak, tako da je moguće da bi to mogli učiniti ponovno. A za one koji su uspjeli doći do ulaznica, odbrojavanje za nastupe uživo je počelo.

