Odbačene ribarske mreže predstavljene su u modnoj kolekciji koja simbolizira budućnost, a poznati Hrvati okrili što bi poželjeli da u mreži ulove zlatnu ribicu!

Dizajnerica Kristina Burja jedna je od modnih vizionarki koja posebnu pozornost posvećuje održivoj modi. Kaže, kada se nečemu posvetiš, rješenja sama pronalaze put do tebe. Tako se u ovoj priči savršeno spajaju moda i ribolov, odnosno stare i odbačene ribarske mreže. Priča Lane Samaržije. Odbačene ribarske mreže predstavljene u modnoj kolekcija koja simbolizira budućnost! Ribarske priče poznatih Hrvata. Otkrili što bi poželji da u mreži ulove zlatnu ribicu!

Naoko nespojiva priča, ona visoke mode i ribarstva, pokazala je da se i ova dva svijeta, kada su okupana morem savršeno sljubljuju. Posebice kada se radi o ljepoti zbrinjavanja otpada koji svoju novu svrhu pronalazi u onome po čemu se volimo isticati – lijepoj odjeći.



"Kolekcija je inspirirana ribarstvom, ovi detalji koji su najupečatljiviji podsjećaju na odijela koja u Beringovu moru imaju mornari kada se desi nesreća pa završe u tom vrlo hladnom moru, i mora doći jedinica za spašavanje", otkrila je Kristina.



Od inspiracije je u ovoj priči važniji materijal od kojeg je izrađena. Dizajnerica Kristina Burja, slavi već desetljeće održive mode, a povezivanje s ribarom Božidarom Blaslovom bio je susret koji se morao dogoditi:



"Božo je tražio način na koji će sahraniti mreže koje su njemu ostale u ribarstvu, on je jednstavno došao do mog imena, i to je jako smješno imamo anegdotu", otkrila je Kristina.

"Išao sam izrekom tko pita ne skita, pa što bude, ništa me ne košta. Napisao sam mail pa ako odgovori. Čak na prvi nije pa sam slao još jedan", ispričao je Božidar.



Tako je nastao Econyl, regenerirajuće vlakno nastalo od odbačenih ribarskih mreža i najlonskog otpada, koji se može iznova transformirati. Mnogi su zato sa zanimanjem stigli na isplovljavanje ove ribarice.



"Ovo je jako bitna stvar i zato mi je drago da sam ovdje i da u ovom trenutku idemo izroniti od kojih je sačinjena ova nevjerojatna kolekcija", izjavila je Franka.

"Spojiti ribarstvo i modu, samo u nekoj priči norveškoj to doživljavaš, a ovo je strašno vrijedna inicijativa", pohvalio je David Skoko.

"Još se privikavam da je nešto što je bilo u moru i šta je bilo korišteno za ulov ribe, da danas nosim na sebi, ful čudno, ali ful pozitivno", priznao je Božidar.

Kristininom i Božidarovom inicijativom do sada je prikupljena 21 tona ribarskih mreža i najlonskog otpada, kojem nije mjesto u moru. Kuhar i ribar Skoko najbolje tomu svjedoči. More mu je u malom prstu, a za sve to je, kaže, dužan svojem ocu pa je i ulov života imao upravo s njim, a amaterski pak ribu lovi Ivan Dečak.



"Ja se bavim podvodnim ruibolovom, ali za jednog Slavonca ne idem u dubine, držim se obale i to se zove šuljanje. Lovim najčešće orade i novu ribu koja se pojavila u našem moru zbog zatopljenja, a zove se strelko", otkrio je Ivan.



Nađe se tu i ponešto želja jer maštati o ulovu zlatne ribice nije grijeh.



"Naravno da je tu uvijek zdravlje i sreća za sve bliženje i mene", Frankine su želje.

"Poželio bi da mi napravi baš cijeli outfit za našu turneju povodom 25 godina Vatre", otkrio je Ivan.

"Sreća za moju obitelj, čisto more za našu budućnost i porš za mene", poželio si je David.



Ispunile vam se sve želje!

