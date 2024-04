Kreatorica kostima Baby Lasagne o nenadanom valu pozpornosti i pritisku pred Eurosong: 'Prvi dan sam bila izvan sebe...''

Nadala se kako će ostati dio backstage tajne i biti tek dizajnerskom potporom Baby Lasagni, no Valentina Pliško se ipak zatekla u središtu pozornosti. Mlada dizajnerica s prebivalištem u Milanu, ovih se dana nakratko se zaustavila u Zagrebu i našoj Aleksandri Keresman za In magazin otkrila kako se nosi s potpuno nenadanim valom pozornosti te kako teku pripreme kostima za pozornicu Eurosonga.

Kao studentica modnog dizajna u Milanu, Valentina nije ni sanjala kako će miran studentski život biti naglo preokrenut naglavačke brojnim medijskim upitima. No tako to biva kada ste zaduženi za kostim jednog od favorita ovogodišnjeg Eurosonga.

''Prvi dan nakon što je pobijedio na Dori krenuli su mi čestitati moji poznanici i to mi je bilo super, i onda sljedeće jutro kad sam se probudila i vidjela komentare nepoznatih ljudi poruke, meni je to bilo strašno, prvi dan sam bila izvan sebe a kasnije sam bila dobro sve je ok'', priča Valentina Pliško.

Njihova se suradnja dogodila sasvim spontano. Valentina je već prije poznavala Markovu djevojku Elizabetu, pa kada su je odabrali da mu upravo ona radi kostim, znala je da je to prilika kakva se ne odbija.

''Morali smo biti jako brzi s obzirom na to da je Marko naknadno saznao da je primljen na Doru, tako da smo kroz nekih tjedan i pol smo morali već definirati točne izglede kostima tako da smo bili dosta kratki s vremenom i morali smo krenut u izradu. Sve skupa je trajalo oko mjesec dana. Što se tiče kostima najviše smo pazili da budu izdržljivi da može skakati u tome, da može plesati da se to ne raspadne, a drugo da bude efektno na sceni. Ako smo odlučili uzet bijele rukave koji su inspirirani hrvatskom nošnjom, konkretno istarskom, onda smo rekli ok ajmo ih napravit velike da to bude onako bum i onda metalni kolutovi, nešto što će se malo sjajiti'', priča Valentina.

Usporedbe s prošlogodišnjim kostimom finskog predstavnika na Eurosongu nisu je poljulale jer njezinih ruku djelo priča sasvim drugu priču. Ne samo da spaja selo i grad, tradiciju i moderno, već i reciklažu i održivost.

''Iskreno nisam očekivala to, kad smo stavili te velike rukave nije nam to bila inspiracija, inspiracija je bila hrvatska narodna nošnja i iznenadila sam se, nije mi smetalo super mi je ako ga uspoređuju s nekime tko je dobar i s kime su svi bili zadovoljni prošle godine ali bila sam iznenađena'', govori Valentina.

No pritisak svakim danom sada ipak raste.

''Kad sam ih radila za Doru nisam mislila da će to biti tako velika stvar i nisam imala neki pritisak, ono super, daš najbolje od sebe, napraviš kako znaš. Ali sada, bilo je dobro i treba bit level više, očekivanja su veća, on je favorit i pobijedio je i svi su oduševljeni i pritisak je dosta velik'', priča.

Previše detalja oko kostima za Eurosong, nažalost, ne smije podijeliti, no, kaže, imamo sve razloge svijeta biti uzbuđeni prije Markova izlaska na pozornicu.

''Privodimo kraju izradu kostima jer je još jako malo vremena ostalo. Kostimi će biti novi neće biti ništa kao prije ali ostavili smo tu neku inspiraciju etno pomiješanu sa metalnim elementima kao i prije, dakle priču smo zadržali ali kostimi su novi. Imamo backup i ja ću bit tamo da uskočim ako nešto bude trebalo pomoć tako da smo na sigurnom.

Oni idu dosta ranije ali ja ću im se pridružit u nekom trenutku da iskontroliram sve na kraju i da vidim svoje djelo uživo'', kaže Valentina.

A kako se Marko nosi s tonama očekivanja, koje u Švedsku nosi na svojim ramenima?

''Marko je super smiren ako se mene pita ja ne znam kako bih ja to izvela na njegovom mjestu, ima vremena za komunikaciju sa mnom, sa svima iz tima tako da sve to super podnosi'', kaže Valentina.

A ono što je sigurno, ni njegov ni Valentinin karijerni put i život nakon ovog neće biti isti. Ovo iskustvo bit će jedno od onih za pričanje unucima.

''Drago mi je da sam dobila priliku da se pokažem i da radim na ovako super projektu i nadam se da će ih bit još, ali zasad planiram ostati tamo odraditi praksu nakon faksa i možda se zaposlitida dobijem neko iskustvo a nadam se nakon nekog vremena se onda ipak vratiti'', priča Valentina.

Nekako nam se čini, da bismo i debelo nakon Eurosonga, za Valentinino ime mogli čuti daleko više nego što se i ona mogla nadati.

