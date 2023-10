Kralj zabave Dražen Zečić raspjevao rasprodani Lisinski, evo kako gleda na svojih 30 godina karijere!

Pjevajući uglas s oduševljenom publikom, kralj zabave Dražen Zečić sinoć je u Lisinskom priredio još jedan nastup za pamćenje. Kako gleda na svojih 30 godina karijere, kakav je djed te zašto supruga ovog puta nije došla, u prilogu In magazina donosi naša Dijana Kardum.

Nakon četiri godine legenda hrvatske zabavne glazbe Dražen Zečić vratila se u Lisinski....



''Lisinski je nešto posebno, poseban doživljaj. To nekada ne radimo zbog nekog posebnog interesa, nego jednostavno iz ljubavi prema glazbi. Poseban je to osjećaj, zato to volimo. 2019. je bila ćerka, jedna i druga, sad će doći sin. Supruga je bila onda, njoj je kaže to stresno, kako je tek meni i ona neće biti, ostala je s unukom kući ali doći će mi sin i njegova cura, vjerojatno i buduća supruga'', rekao je Dražen.

Od prve pjesme publika je s njim pjevala uglas. A cijeli koncert nosio je ime prema njegovoj staroj pjesmi naziva Tamo gdje je srce.



''Nešto najljepše, u životu sve što radite ako nešto volite. Tamo gdje je srce je jedna od mojih pjesama, stara nekoliko možda 15-20 godina, ne znam točno. Mislim da je dobio prikladan naslov zbog toga što ljudi će doći i poslušti neke moje pjesme koja ja ne pjevam inače na koncertima i feštama'', objasnio je Dražen.

Od gotovo 200 pjesama koje ima u svojoj prebogatoj karijeri, popularni Zeko morao je odabrati tek 40-ak, što je bio velik izazov, jer ipak je iza njega 30 godina radnog staža na pozornici.

''Lijepo, u svakom slučaju, kao u svakom poslu, dosta odricanja, dosta rada, puno ljepote, kad odradite, onda ste sretni'', objasnio je.

Među njegovim najvećim hitovima zasigurno je pjesma ''Ima li nade za nas'', koju je '98. otpjevao s Anđelom Kolar. Nakon nekoliko godina snimili su nastavak, a mnoge sada zanima hoće li njihova suradnja dobiti i treći dio.



''Dogovoreno je, pjesma je napisana, sve smo dogovorili, još uvijek nismo snimili, ali evo čekamo trenutak da osjetimo pa nekakvu zajedničku energiju, a i nađemo vremena, da to napravimo, bit će mi, jako, jako drago. Veselim se tome, ona je rekla da hoće, ali očekujemo trenutak da budemo onako baš u miru. Inače meni je to možda ljepša pjesma od ''Ima li nade za nas'', ali neće nikada napraviti taj uspjeh'', kaže Dražen.

Gdje god se pojavi, diže publiku na noge. Jedna pjesma publici je posebno draga i nezaobilazna je na feštama, a radi se o Boemu u duši.



''Mislim da u mom ponašanju, da svi mi u životu, kad se ugase kamere i kad se ne predstavljamo u javnosti, da sve ono što radimo je, da imamo to boemsko u sebi i da smo u životu spremni žrtvovati zato što nekolga volimo i to su boemi i da nikada nismo savršeni samo što nekog se naziva boemom i onda se pokahuje javnosti. Boem je, ima tu malo sreće i tragedije, ali boem je čovjek u duši koji usitinu napravi stvari a da nitko ne zna zbog osobe ili zbog ljudi koje vole'', rekao je Dražen.

Mnogo je ljubavi i za njegova unuka Tomu. Uloga djeda ona je i u kojoj posebno uživa.

''Meni je zadatak uzeti i igrati se s njim i onako dat mu sladoled kad nitko ne vidi, prodat mu nekakvu priču da on mene voli. Kad su bila djeca imali ste odgovornost, niste imali vremena za njih, ali imali ste odgovornost, sad je ovo najljepše što se događa - daješ ljubav i uzimaš ljubav'', rekao je.

Nakon Lisinskog, nastavlja raditi punom parom.



''Dogovaramo koncerte koliko možemo, već smo dogovorili pola što imamo plan za godinu sljedeću napraviti, u studiju smo, radimo spotove, ali to će tek izaći iduće godine'', rekao je Dražen.

Pjesme koje će zasigurno naći svoj put do njegove vjerne publike.

