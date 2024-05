Pjevač Parnog valjka na premijeru mjuzikla stigao je u posebnom društvu: ''Još bih to zadržao za sebe...''

Mjuzikl ''Jadnici'' već desetljećima oduševljava publiku diljem svijeta. Kako bi igrao i na hrvatskim kazališnim daskama, potrebna je i posebna licencija, ona najmoćnijeg kazališnog producenta na svijetu. Zagrebačko kazalište Komedija kreće s pripremama jedne od najkompleksnijih predstava ikad, a sve možete saznati u prilogu In magazina.

Jedno je to od najizvođenijih djela ikad, odigrano u više od 42 zemlje svijeta i na 21-om jeziku. ''Jadnici'', izvorno ''Les Miserables'' Victora Huga, imaju i nekoliko filmskih adaptacija, a okrunjeni su s više od 70 nagrada, kao što su Olivier, Grarmmy i Tony. Sada stižu u Hrvatsku. Kazalište Komedija zadovoljilo je višemjesečne audicije, rigorozne kriterije i provjere producenta Camerona Mackintosha.



''Ide sve na odobrenje, od prijevoda na hrvatski, do svih kostima, kompletne scenografije, on osobno pregledava sve materijala koji su došli na audiciju. I onda vam je jasno koliko drže do tog mjuzikla'', govori Miljenko Puljić, ravnatelj Kazališta Komedija.



Sve kako bi hrvatski 'Jadnici'' bili na razini West Enda i Broadwaya te djela proslavljenog još u 19. stoljeću. Vanda Winter igrat će Fantine u alternaciji s Renatom Sabljak:



''Gledajući te sudbine dobijamo poriv solidarizirati se sa njima. I sjetiti se da smo svi na nekim način mali ispred svojih sudbina'', priča Vanda Winter.

''Baš zato i mislim da gospodin Cameron Mackintosh ima jako visoke kriterije'', dodala je Renata Sabljak.



Dražen Bratulić, stoji iza prijevoda ''Jadnika'' na hrvatski, a ima i jednu od glavnih uloga u predstavi. U ulozi Jeana Valjeana mijenjat će se s Ervinom Baučićem:

''Svaki lik dobije svoje mjesto, Jean Valjean tu samo možda povezuje sve zajedno'', govori Dražen.

''Treba se napravit jako velik posao, ima puno konaca za pospojit, bit će užitak i napor'', govori Ervin Baučić.

A tu je još 7 drugih jednako važnih uloga do premijere 30. studenog:



''Pripala mi je čast da radim ulogu Javerta, to je glavni negativac, obično i volim negativce raditi'', govori Igor Drvenkar.

Pred glumcem i pjevačem zahtjevno je razdoblje. Zahuktavaju se nastupi i s Parnim valjkom. Na predstvljanje ''Jadnika'' stigao je u posebnom društvu:

''Pa evo to bi još zadržao privatno za sebe - ali lijepo je imati potporu kroz sve te stvari - apsolutno, uvijek je lijepo imati potporu'', zključio je Igor Drvenkar.



Uz potporu, ljubav je uvijek dobro došla.

