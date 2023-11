Koliko stoji vjenčanje u Hrvatskoj? Poskupjele su čak i crkvene usluge, a sve posebne želje i zahtjevi cijenu dižu u nebo!

Vjenčanja su danas megapothvati koji iziskuju mnogo organizacije, ali i novca. Istražili smo koliko stoji jedno vjenčanje u Hrvatskoj, ali i koliko su stajale svadbe poznatih Hrvata. Grdoviću je vjenčanje u Las Vegasu platio Stojko Vranković, a kojoj je slavnoj Hrvatici na vjenčanju pjevao Oliver Dragojević, saznao je naš Davor Garić za In magazin.

Koliko stoji svadba za pamćenje? Lokacija, hrana, glazba, dekoracije, fotograf... Popis obveza za mega pothvat kao što je vjenčanje, nema kraja. Troškovi kreću od zaruka i pitanja ''Hoćeš li se udati za mene?''



''Ova moda s tim vjenčanjima, zarukama i to...ja prvi put kad sam čula da se netko zaručuje, ja sam mislila da se ljudi zezaju. Ja sam mislila da je to izumrlo u nekom prošlom stoljeću. Uopće nisam shvaćala da to stvarno postoji, da to ljudi ozbiljno misle. Sad vidim ti mladi se fakat zaručuju, to je kao neka stara nova stvar valjda! Uglavnom, u moje vrijeme nije toga bilo, mi bi se vjenčali...'', ispričala je svoju stranu darija Lorenci Flatz.

Grdoviću je svadbu u Las Vegasu platio naš slavni NBA košarkaš.



''Svi su tili kao da će platit, ali nije Stojko Vranković dao, on je platio sve tako da ni ne znam koliko je vjenčanje uopće došlo'', ispričao je Grdović jednom prilikom.



Borna Kotromanić udala se za Luku Rajića 1996. u Dubrovniku.



''Prvo sam jako ponosna da je to jedina svadba na kojoj je pjevao Oliver Dragojević i to je meni nekako najposebnija stvar koju smo si mi eto mogli priuštiti, zahvaljujući njegovoj dobroj volji jer tu ni novac nije bio bitan'', prisjetila se Borna Kotromanić.



Snježana Schillinger za austrijskog se jahtaša Franza udala na Kornatima. Romantično vjenčanje izgledalo je kao milijun dolara.



''Hvala ti puno i da se plaćalo bi bilo, iskreno, ali stvar je u tome da neke stvari, ako nisi iz event biznisa, to je nemoguće bilo izorganizirati. Ja kad sam rekla ljudima radimo svadbu na pustom otoku, na kojem nema ni struje ni vode, imaju agregat, ali nemaju struje i vode' ljudi su mislili da nisam normalna. Sve smo napravili'', rekla je Snježana.



Darija Lorenzi Flatz dva put se udavala. Sa sadašnjim suprugom - trudna do zuba i samo s kumovima uz večeru u japanskom restoranu.



''Bjež doma ležat i za par dana rodila i to je koštalo koliko je koštala večera u japancu. Sa svojim mužem Flatzom ni prsten nemam! Dakle, možete se vjenčat bez prstena! Je, ne moraš imati prsten! Tako da sam ja bila jeftina mlada!'', kaže Darija.



Ako svojoj boljoj polovici ipak želite staviti prsten na ruku, evo koliko to stoji.



''Klasični minimalistički par vjenčanog prstenja vam se kreću cijene od 400 eura pa na više, a ako govorimo o briljantima, onda od nekih 1500 eura pa na više'', objasnila je Marjeta Kessler.



Vjenčanica se više ne kupuje, nego unajmljuje.



''I neki prosjek je, ajmo reć, od 800 do 1200 eura za najam vjenčanice'', kaže Nerma Mujčić Dautović, dizajnerica i vlasnica salona.



Šminku i frizuru možete raditi sami, a možete i unajmiti profesionalce da vas na vjenčanju prate u stopu.



''Izrađujemo frizuru za nju i njenu obitelj, ona može unajmiti frizera na 24 sata što znači da je frizer njen od jutra do sljedećeg jutra'', rekla je jadranka Pezo, vlasnica lanca frizerskih salona.



Fotograf i snimatelj su od 500 do 2000 eura, torta od 300 do 500, bend oko 2000 eura... Čak su poskupjele i crkvene usluge. Ako matičara želite izvan ureda, to će dodatno povisiti troškove. Sve posebne želje i zahtjevi cijenu vjenčanja dižu u nebo.



''Mogla bih izdvojiti možda neke najsvježije je kada klijent traži 3 dana prije samog eventa, inozemnog izvođača, kojeg je ionako već unaprijed planiranog, jako teško dobiti'', prisjetila se Ivana Škrlec, vlasnica tvrtke za organizaciju vjenčanja.



Kad se podvuče crta, prosječno raskošno vjenčanje stoji između 80 i 120 eura po osobi, i to ako imate sreće. Pomno planirajte koliko gostiju zovete.



''Ja se jako zgražavam nad tim velikim feštama, meni je to užasno primitivno i nikad nisam mogla shvatit zašto bi neka mlada osoba koja ulazi u život i ima toliko potreba dugoročnijih, toliko uložila u vjenčanje, ali jedino su mi onda rekli da ti se to ustvari uvijek vrati jer pozoveš puno ljudi pa ti svatko da malo više nego što to košta i onda su mi probali tu matematiku objasnit.'', komentirala je Borna Kotromanić.



Vjenčanu matematiku dobro svladajte prije svadbe, a taj se dan prepustite emocijama. Gosti ionako dolaze s kovertama umjesto poklona pa će ulazak u bračnu luku biti lakši.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.