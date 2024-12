Naša poznata lica prisjetila su se trenutaka u kojima su se oni osramotili pred drugima: ''Bilo je svega...''

Boje se susreta sa svojim vršnjacima, brinu se hoće li pasti pred stotinama ljudi ili, još gore, doživjeti neku modnu katastrofu. Neki se ne mogu gledati na velikom platnu. Zvijezde muči cijela plejada nesigurnosti i strahova dok žive pod reflektorima, a mi vam otkrivamo one najveće.

Koliko ste se puta osramotili do te mjere da ste poželjeli propasti u zemlju od srama? Manje ili veće blamaže sastavni su dio života i događaju se svima, a nisu pošteđena čak ni poznata lica.

''Blamaža ima svaki dan, ali nešto da je anegdotalno ili tako nešto, trenutno mi ne dolazi do mozga, a tek sam počeo piti'', kaže Miran Kurspahić.

Iako su ih pokušali zadržati samo za sebe, na kraju su im se ipak još jednom nasmijali. Zajedno s nama.

''Blamaža prava je bila simpatična svima koji su je vidjeli, osim meni. Kad sam se vozila u avionu i nisam zatvorila vrata od wc-a kad sam bila na wc-u i onda sam izletila naglavačke i cijeli avion se okrenuo, a ja sam onda unazad, i bilo mi je jako teško izaći iz wc-a, svima je bilo zabavno, a meni ne'', govori Sanja Vejnović.

''Jednom sam na jednom humanitarnom koncertu, u Rijeci na Kantridi pala, bilo je 15 tisuća ljudi i kao je netko dobio pljesak na otvorenoj sceni onda sam to ja'', kaže Daniela Trbović.

''To ne smatram blamažom jer se to desi, ustaneš se, nakloniš se i ideš dalje'', kaže Andrea Andrassy.

No zato Andrea vrlo dobro pamti blamažu s početka svoje radijske karijere.

''Morala sam se snimati da me šefovi preslušavaju, ja sam se snimala i fulavala sam stalno, i onda bi psovala, naravno, ali bi izrezala da se ne čuje, međutim, jednom sam zaboravila, ne mogu ni reći što sam rekla i sjećam se da me slušala hrpa šefova u konferencijskoj sali, ja sam rekla sretan put i sigurnu vožnju želi vam i onda sam nešto zeznula i onda sam opsovala na najgore i to su svi čuli. To je bilo to, nisam dobila otkaz, al ono...''

''Ajme meni, koliko je mene bilo puta sram u životu, pa vi to nemate pojma. Jedan od najbitnijih i najvažnijih koncerata. Nakon prve pisme, prve i pol pisme, otpala mi je liva trepavica i cili sam koncert pjevala bez jedne trepavice'', rekla je Danijela Martinović.

No, prisjetila se Danijela, bilo je i gorih stvari od odlijepljene trepavice.

''Pa do toga da mi je pukao tak i da sam pala s bine pravo na ljude, joj, svašta sam ti ja... Jooj, moram se sitit, pa ću to sve zapisat, ali znaš šta je najgore od svega, uopće mi nije neugodno.''

''Sjećam se da sam na jednom nastupu zaboravila riječi Ave Marie, to je bilo još dosta davno i sjećam se da sam u tom trenutku krenula improvizirati i samo razmišljala o tome da se nadam da u publici nema nitko tko zna Zdravo Mariju na latinskom. Prva osoba koja mi je čestitala na nastupu bio je svećenik'', kaže Vanda Winter.

''Prije nekih 10 godina sam na karaokama običnim osvojila skuter, međutim, kad su me proglašavali pobjednicom, ja sam se slučajno zaglavila u wc-u i nisam mogla van, svi čekaju, stariji brat plješće i gleda Sementa gdje si, a ja u wc-u i ne mogu izaći'', rekla je Sementa Rajhard.

A Sementi se na licu mjesta zamalo dogodila još jedna nezgoda, o kojoj nam je, odahnuvši što je ipak sve prošlo u redu, ispričao onaj tko joj je priskočio u pomoć.

''Nije blamaža, ali mogla je biti blamaža, Semi je pukao cif na haljini i sva sreća na osoblju hotela koji su nas primili iza, dok nitko ovdje nije vidio da smo dolazili, dobili smo iglu i konac, hvala ti bože, i šivali smo to, onako prste sam polomio, mislim da već imam žulj izbušen od igle. I nadam se da nitko neće primijetiti, izgleda super'', kaže Nikica Ivanković.

No čini se da je kategorija modnih gafova mnogima zadala glavobolje.

''Kupio sam si novo odijelo i krenuo sam. Ali mi je pukao kod šlica, pred izlazak iz limuzine mi je, nije bitno tko, ušio to nekako i onda sam na tom fotkanju stisnut bio i tak. Jer je baš onako bilo na gadnom mjestu'', govori Janko Popović Volarić.

''Znam da je bila neka strka, panika i da su me dečki iz Elfsa gurali ajde, ajde, moramo, bila je neka drama, i ja sam izašla sva poluzakopčana, ziherice jedva nešto drže, samo sam čekala da u jednom trenu udahnem i sve ode dolje. Hvala bogu, to se nije dogodilo'', prisjeća se Mia Kovčić.

''Ja učim svoje djevojke kad god probaju cipele da probaju čarape u kojima će hodati i ja koja to učim druge to jednom prilikom nisam napravila. Cijelu pistu ja sam hodala na prstima. To možda nitko nije primijetio tu blamažu, ali meni je bilo grozno, ja koja učim, napravim upravo taj gaf'', govori Tihana Harapin Zalepugin.

''Dešavaju se takve stvari, pa kad ti štikla upadne, mislim, ja cipele 3 puta mogu obući, a onda žali bože para'', kaže Jelena Rozga.

A kadkad i pokoji zaboravljeni tekst zna napraviti popriličan problem.

''Dogodio mi se blank i nisam znala što ide dalje i stalno sam ponavljala, umjesto da sam rekla ne znam šta ide dalje, pustite skop, ja sam ponavljala: a sada slijedi, a sada slijedi, a sada slijedi…'', prisjetila se Bojana Gregorić Vejzović.

''U kazalištu to gradira od šarmantnog do potpuno promašenog, a tu su kolege da uskoče'', kaže Kurspahić.



A da i dioptirija zna izazvati pokoju neugodnost uvjerila se Severina koja je na društvenoj mreži obožavatelju Tinu, ili je barem mislila da je riječ o obožavatelju, svesrdno odgovorila kada planira posjetiti njegov grad.

''Uglavnom, onda su mi rekli zar ti stvarno ne znaš, naime, curica se zvala Tia, nema veze s Tinom, mislim, toliko o blamaži, ali bila je jako sretna, odgovorila mi je puno hvala. Mislim, to je sitna blamažica, ima i onih krupnih'', kaže Severina.

Stoga kad sljedeći put poželite propasti u zemlju od srama, sjetite se da se ovakve sitne neugodnosti ne događaju samo vama. I da uvijek može biti i gore.

