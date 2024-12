Gdje su danas bivši pobjednici MasterChefa: ''U fazi sam otvaranja svog obrta!''

Finale MasterChefa sve je bliže. Ostala su još samo tri kandidata, a večerašnje kuhanje nekomu će biti posljednje u najpoznatijoj hrvatskoj kuhinji. Kakve su prognoze ranije ispalih kandidata te tko večeras stiže u MasterChef, pogledajte u prilogu Dijane Kardum.

Ušlo ih je 23, a sada je ostalo troje najboljih. Večeras će Sanja, Ante i Tin napraviti prvi korak prema ulasku u finale. A kako se osjećaju, najbolje znaju pobjednici MasterChefa iz prijašnjih sezona Luka Veić, Maja Šabić i Ivan Temšić, koji se vraćaju u popularnu kuhinju.

''Uvik je stresno vratit se u MasterChef kuhinju, ali vraća te neke emocije, sva srića ja ne mogu ispast, pa je tu neka mala sigurnost, ali uvijek je lijepo vratit se i vidjeti neke poznata ali i nepoznata lica'', kaže Ivan Temšić.

''Naziru sjećanja čim smo kročili već onako se prisjećaš kako je bilo. Super, zanimljivo iskustvo. Drago mi je da su nas zvali'', govori Maja Šabić.

''Opušteniji je osjećaj, puno je onako lakše, predivno mi se vratit nazad, tako da se veselim'', dodaje Luka Veić.

Svi prijašnji pobjednici i dalje su ostali u kulinarstvu.

''Malo sam na brodu, malo sam po vilama, po cijeloj Hrvatskoj, putujem dosta, radim.''

''Da, ostala sam u kuhanju, nekako sam se više bacila na slastice i evo trenutno sam u fazi otvaranja svog obrta, proizvodnje slastica, torti, kolača.''

Bogatiji za brojna iskustva i znanja, iz MasterChefa su izašli i Gano Kotorić i Ivana Božac.

''Najbolje mi je bilo to iskustvo i sve novo što sam i naučio, vidio i doživio u kulinarskom tom svijetu, naravno uz žiri i Masterclassovi to je bilo nešto što ću uvijek pamtit'', kaže Gano Kotorić.

''Svakako nešto što nisi ni približno očekivao da će tako biti. Onako jedna teška izolacija, od svega i upoznaš u biti najviše sebe i svoje granice, svoje mogućnosti'', kaže Ivana Božac.

Među troje preostalih kao favorita vide...

''To je Tin, to sam rekla prvi dan kad sam ušla u kuću jer je on totalno drugačiji od svih i ima onu neku genijalnost koju nema nitko od nas.''

''Moj je favorit jasno ko dan, Tin, moj brat'', kaže Gano.

A žele li to i ostvariti, najvažniji su..

''Malo staloženosti i fokusa jer ih još malo dijeli do samog kraja'', Ivan Temšić.

Tko će uspjeti u tome, ne propustite pratiti u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV!

