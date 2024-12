Poznati Hrvati podijelili su priče o božićnim nezgodama: Neke su završile smijehom, a neke neočekivanim zaokretima

Blagdani su vrijeme ljubavi i zajedništva, ali katkad se stvari ne odvijaju kako smo planirali. Naše su zvijezde s Majom Pericom za In magazin podijelile priče o božićnim nezgodama koje su završile smijehom, suzama i ponekim neočekivanim zaokretom. Doznajte tko je završio na Hitnoj, koga je spašavala vučna služba, a tko se svađa za blagdanskim stolom.

Dok su mnogi uživali u mirisu kolača i zvuku božićnih pjesama, neki su Božić proveli na – Hitnoj. Naš proslavljeni olimpijac Ratko Štritof, dane provodi na bazenu trenirajući mlade vaterpolske nade te se redovito cijepi protiv gripe. U najboljoj namjeri da zaštiti kćer, priča je dobila nešto drugačiji epilog.

''U ranim godinama su cijepili Gretu protiv gripe. Ona se cijepila i momentalno je dobila gripu i onda je na tu gripu dobila i streptokok i sarlah i mi smo zaista cijeli Božić proveli na zaraznoj, sva sreća živimo gore na Medveščaku'', govori Marija Štritof.

Virusi, točnije, korona, zadnjih su godina mnogima pokvarila blagdane. Tako je i Mario Roth jednom prilikom ostao sam kod kuće, ali nije mu bilo zabavno kao Kevinu Mcalisteru.

''Ja živim u Zagrebu, cijela moja obitelj svi moji prijatelji žive u Osijeku i onda je bilo jako teško kad su stupile na snagu zabrane ulazaka iz županije u županiju tako da sam jedan Božić i rođendan moj koji je 24.12. dočekao sam uz neke prijatelje tu u Zagrebu, sve je to lijepo ali obitelj je obitelj to kad manjka to osjetiš itekako.''

A Sandiju je Božić ukrao Grinč, ups Grašo, zamijenivši ga na tradicionalnoj gaži.

''Znam da možda zvuči banalno i šašavo, ali ja sam mislim da dvadeset osmu ili devetu godinu za redom za Božić u Splitu u jednom klubu i jedne godine je bio Grašo, ja sam bio mislim dvadeseti sedmog i onda sam sjedio doma i onda sam mislio kako ja sad nisam, nije nešto ružno, ali je tako kad se tradicija prekine šta da radim sad doma kad sam navikao za Božić pjevati.''

Premda su blagdani rezervirani za veselje, realno, krcati su stresom pa ne čudi kad sve počne pucati po šavovima za božićnim ručkom.

''Božići ne završe slavno jer se svi isposvađamo onako kako treba i to onda traje nekih sat i pol vremena i onda kad klopa dođe na stol onda je sve ok, ja ne znam nijednu obitelj koja se ne posvađa za Božić, a oni koji kažu da se ne posvađaju ti lažu'', kaže Alen Bičević.

Ako postoji stvar koja će naljutiti svaku dalmatinsku mater, onda je to kašnjenje na ručak. Jer ne daj Bože da se jelo ohladi.

''Ja sam s gaže znala dolaziti na splitsku rivu da bi bila sa svojom ekipom i znam da se mama svaki put ljutila jer kasnim vjerojatno ću i ove, mama izvini ali kasnit ću na ručak'', kaže Jelena Rozga.

Vožnja kući, odnosno baki na ručak, nije dobro završila u Markovu slučaju.

''Točno na Božić sam išao kod babe na ručak i vozio sam auto i prešao sam preko rupe full agresivno i tek nakon deset km sam skužio aha guma je na podu, stao sam vidio da je guma na podu, stao sam vaditi praveći se da znam ali kao skužit ću, tako da sam morao zvati vučnu službu na Božić i bila je drama, ali sam stigao kod babe na ručak!'' rekao je Baby Lasagna.

Sva sreća pa liječnici, vatrogasci, vučna služba i svi oni koji nas mogu spasiti, rade za blagdane. Pa posebno upravo njima želimo sve najbolje. A svi vi kojima Božić krene nizbrdo, ne uzrujavajte se - sve to postanu priče kojima ćete se sigurno za nekoliko godina smijati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Majin Bloom uskočio je u ulogu Djed Božićnjaka, pogledajte prizore blagdanske čarolije obitelji Tatarinov!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Majin Bloom uskočio je u ulogu Djed Božićnjaka, pogledajte prizore blagdanske čarolije obitelji Tatarinov!

Pogledaji ovo inMagazin Događaji koji su obilježili Hrvatsku 2024.: Povratak Thompsona, Indirin razvod, Blankin otvoreni brak, skandali na glazbenim festivalima!

Pogledaji ovo Celebrity Korak do polufinala Eni napustila MasterChef: ''Sretna sam zbog svojih postignuća...''

Pogledaji ovo inMagazin Zašto se darivala voda na Badnjak i pazilo da se vatra ne ugasi do svetog Ivana?

Pogledaji ovo inMagazin Uživajte u najljepšim hrvatskim božićnim pjesmama: ''Neka noćas ljudi svi, budu sretni!''