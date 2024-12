Zašto se darivala voda na Badnjak i pazilo da se vatra ne ugasi do svetog Ivana?

Podijeli

U prilogu In magazina odlazimo u Zagorje. Upoznat ćemo vas s božićnim običajima tog kraja. Kako se izrađivao tradicijski nakit, koja su se jela pripremala na Badnjak, zašto se darivala voda i pazilo da se ne ugasi vatra od Badnjaka do svetog Ivana? Sve to otkriva naša Julija Bačić Barać.