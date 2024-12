Slasne delicije, pokloni i toplina u srcu: Kako izgledaju blagdani u domovima domaćih zvijezda?

Ima li što ljepše od blagdanskog ugođaja i topline, koji ispunjavaju domove i naša srca? I domaće zvijezde okupljaju se oko stola i sa svojim obiteljima dijele te posebne trenutke. Kako izgledaju Badnjak i Božić u domovima domaćih zvijezda, saznao je naš Davor Garić za In magazin.

''Nema mi ljepšeg perioda od prosinca, a u bendu već godinama postoji dogovor da ne postoje novci za koje ćemo svirati za Badnji dan i Božić. Ta dva dana smo sa svojim obiteljima. Najmanje im toliko dugujemo'', govori Zdravko Sunara iz Dalmatina.



''Žena, djeca, obitelj, familija, bliža, šira, lijepo'', dodaje njegov kolega Ivo Jagnjić.



Mirisi i okusi blagdana protkani toplinom u srcu... Badnjak i Božić u domovima domaćih zvijezda odišu tradicijom.



''Super nam sve izgleda doma, sve nam je izorganizirano, tako da se fakat fakat potrudimo da imamo vizualni dojam pravog Badnjaka, pravog Božića'', kaže Maja Šuput.



''Fine, šarene, vesele boje koje odmah pokažu taj veseli duh ovog vremena, ovih trenutaka, došašća, pa i Božić. Onda je to borić, pa poklončići, sve što ide normalno'', dodaje Pero Galić.



Uz poklone i dekoracije, ne smije ponestati blagdanskih delicija.



''Ma tradicionalno, bit će opet purica s mlincima, koja već pomalo ide na živce, ali volim to papati, ne mogu reći, a i prigodno je i paše!'', priča Vladimir Kočiš Zec.



''Hrana je autentična, muž se brine. Nešto napravi, nešto skuha, većinu kupimo. Volimo taj doručak, volimo tu cijelu priču, pogotovo od kad imamo dijete. Hoćemo mu to usadit da je to fora i sad mu je to fakat fora'', priča Maja Šuput.



''Pored moje majke Tamare bila bi grehota da ja uzimam kuhaču u ruke. Još imam puno kruva i mlijeka pojest da dođem na taj njen nivo. I nitko se ne miša u to. Ona naprosto, kad kuha kao da muzicira'', govori Luka NIžetić.



Ipak, najvažniji sastojak sretnih blagdana je društvo. Okružiti se ljudima koje volite, nepogrešiv je recept svih blagdanskih jela.



''Za Badnjak se obavezno ide kod moje majke na bakalar, to je tradicija koja se ne propušta. Navečer kitimo bor, naravno, a prije ručka se ide na Cvjetni trg malo popit ''kave'', tradicija je Sandija Cenova.



''Drugi dan imamo obiteljski ručak, dolaze moja punica, moja djeca, unučad'', priča Kočiš Zec.



''U principu idemo kod Rucnera, baka, veliki bor, pa sve nešto ispod bora, pa zvončići, ona je maher u tome, pa onda uvijek idemo kod njih'', otkriva Vlado Kalember.



''Veseli me što su sad i ovi najmanji dovoljno veliki pa i zapjevamo božićne. Vole onu našu ''Raduj se cijeli svijete'', pa pjevamo'', kaže Galić.



''Trudimo se i sa ženine strane... Prvo idemo na misu, obiteljski bit zajedno, odemo i kod ženinih i da odemo kod mojih, dođu i braća sa obitelji, tako da budemo svi skupa'', tradicija je kod Dražena Zečića.



''Živimo u drugim gradovima, onda je lijep taj moment, kad se svi uspijemo okupiti. Mama je odlična kuharica, ona spremi sve što treba, purica, ovo ono, cijela kuća miriše, kuhano vino se pije, i lijepo je, da'', otkriva Neno Belan.



Badnjak i Božić imaju tu čarobnu moć - spajaju srca strunama ljubavi.



''I ništa ljepše nego kad se okupi obitelj, djeca i u mom slučaju unučad, pa kad se otvaraju pokloni, kad se kiti bor, ajme, pa se nešto kuva, pa miriše sarma, jaoooo! Da Bog da svakome bilo tako lijepo! I ljepše!'', zaključio je Sunara.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Severina se pohvalila raskošnim božićnim drvcem, a jedan detalj ispod bora je baš raznježio pratitelje!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Majin Bloom uskočio je u ulogu Djed Božićnjaka, pogledajte prizore blagdanske čarolije obitelji Tatarinov!