Nježna strana zvijezda! Tko su poznate gorljive humanitarke i za što se bore?

One možda vode glamurozan život, na oko potpuno odvojen od surove stvarnosti većine, no nikada nisu zaboravile odakle su došle. U idućim minutama donosimo priču o poznatim filantropkinjama iz svijeta showbiznisa, koje se koriste svojim zvjezdanim statusom kako bi malim koracima svijet mijenjale nabolje.

Šetnja crvenim tepisima za neke je zvijezde prilika za mnogo više od poziranja ili samopromocije. Između bliceva fotoaparata i odgovora na pitanje čiju kreaciju nose, neka od holivudskih imena trude se ukrasti trenutak da skrenu pozornost na mnogo važnija pitanja. Poput Angeline Jolie, čiji je humanitarni rad impresivniji i od uspješne glumačke karijere. Od početaka 2000-ih do danas obišla je brojne članice UN-a, osnovala vlastitu i pomagala drugim humanitarnim organizacijama, te koristila svoj glas da pomogne.

"Mislim da mi barem imamo platformu na kojoj možemo raspravljati o tim problemima i to koristeći svoju umjetnosti ili mogućnost da evo razgovaram s vama. Tu smo za ljude koji nemaju svoj glas diljem svijeta, za sve one koji prolaze strašne stvari a nemaju mogućnost da skrenu pozornost na sebe i da zatraže pomoć. Zato mi moramo odraditi svoj dio", izjavila je Angelina Jolie, koja svoj filantropski duh nastoji prenijeti i na svoju djecu, koju nerijetko vodi sa sobom, posebno u posjet izbjeglicama: "Kad god putujemo negdje gdje je naravno sigurno za njih, oni žele ići. Ali nikad ih ne silim na to, dopuštam im da vide sami. Ne želim da idu tamo iz nekog osjećaja dužnosti nego zato da steknu poštovanje prema različitim ljudima diljem svijeta i da ih slave, da se s njima sprijateljuju i da ih poštuju."

Latino ljepotica Salma Hayek sa svojim suprugom i Kering fondacijom godinama sudjeluje u brojnim inicijativama za pomoć ženama diljem svijeta, koje se suočavaju sa seksualnim, fizičkim ili psihičkim nasiljem te diskriminacijom.

"Na samim počecima nije bilo nikoga tko bi se zauzeo za žene i sprječavanje nasilja nad njima. No od tad nadahnuli smo jako puno ljudi u tom pogledu, tako da mislim da je vrijeme da udružimo snage i bacimo se na to kao grupa", riječi su Hayek.

Salma nije sama u borbi za žene. Njemački model Toni Garrn osnovala je vlastitu organizaciju za osnaživanje žena i takozvani Supermodel buvljak, gdje njezine poznate kolegice prodaju svoje odjevne komade, a sva zarada namijenjena je edukacijskim programima u Africi.

Garnn je to pokušala objasniti: "Mislim da se mnogi problemi, naravno ne svi medicinski, ali mnogi svjetski problemi javljaju zbog nedostatka obrazovanja. Zato gorljivo podupirem obrazovanje žena jer svakog od nas odgaja majka. Ako obrazujete majku, obrazovali ste selo."

Afričkom kontinentu, s kojeg i potječe, svojim Afrika Outreach projektom, nastoji pomoći i glumica Charlize Theron. Njezin je cilj edukacija mladih u prevenciji širenja HIV-a i AIDS-a.

"S obzirom na to da sam odrasla u Južnoj Africi, teško mi je ignorirati činjenicu da AIDS i dalje nemilosrdno uzima živote Južnoafrikanaca. Mi predstavljamo 1% populacije, a 17% u svjetskoj populaciji oboljelih od AIDS-a. To je najgore pogođena zemlja u svijetu a zbog svoje ljepote i resursa, ne bi smjela biti", poručila je oskarovka.

Najpoznatija "očajna kućanica" Eva Longoria proglašena je filantropom 2009. godine, zbog svoje posvećenosti problemima latino zajednice. Godine 2012. osnovala je svoju fondaciju koja se bori za veću socijalnu uključenost žena i djece latino podrijetla, koji su ujedno diskriminirani zbog svojeg socioekonomskog statusa. Za vrijeme trajanja canneskog festivala, s kolegicom Mariom Bravo organizira poznatu Global Gift galu.

"Organiziramo Global Gift Gala u 11 zemalja svijeta. Volimo povezivati ljude, filantrope koji imaju financijski odgovorne fundacije i pružati im platformu kako bi mogli reći svijetu čime se bave, što im je potrebno i kako mi možemo pomoći", poručila je Longoria. "Moja organizacija pomaže ženama i djeci kroz programe edukacije, zato danas prikupljamo sredstva za Fondaciju Eva Longoria, ali također i za ukrajinske izbjeglice, nadam se da ćemo uspjeti pomoći mnogim ljudima."

U ovom inspirativnom društvu brojne su i ambasadorice UNICEF-a te gorljive borkinje za ljudska prava, koje se ne boje koristiti vlastitim glasom kako bi njime probudile svijet.

