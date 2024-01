Koje rituale prije važnih utakmica naši sportaši ne preskaču? ''Od parkinga na isto mjesto do gledanja Teletubbiesa...''

Gotovo da nema utakmice na kojoj nećete uočiti igrača kako se prekriži prije ulaska na teren ili poljubi neku svoju malu amajliju. Iako mnogi to neće priznati, većina sportaša ima neki svoj mali ritual, za koji vjeruje da će im donijeti sreću. Tko prednjači u praznovjernim običajima, saznala je naša Sanja Jurković za In magazin.

Za njega ipak nije bila treća već četvrta sreća. Davne 2001. Goran Ivanišević ispunio je snove kako sebi tako i brojnim obožavateljima tenisa, napokon osvojivši legendarni Wimbledon. A u tome su mu, vjerovali ili ne, pomogli Teletubbiesi. Nemojte nas shvatiti predoslovno, nije baš da su Tinky Winky, Dipsy, Lala i Po skupljali loptice po terenu ili ga bodrili s tribina, već su bili dio njegova neizostavnog rituala prije važnih mečeva.

''Od dizanja u isto vrijeme, ustvari nisam ni spavao cijelu noć do pakiranja torbe, do parkinga na isto mjesto do gledanja Teletubbiesa, pisoara istoga, tuša istoga do koju crtu smijem ugazit koju ne smijem, znači kad sam ja došao na teren ja sam bio toliko opušten...'', ispričao je Goran.

A upravo je u tome stvar, tvrde stručnjaci. Iako nema dokaza da mala praznovjerja i rituali donose sreću, čini se kako ipak utječu na konačan rezultat jer pomoću njih sportaši više vjeruju u sebe, ali si i zadaju više ciljeve te ostaju uporni dok ih ne ostvare.

''Na početku priprema uvijek kupujem nove tenisice i uvijek u tim tenisicama uvijek idem do kaveza ili ringa. Uvijek'', otkrio je Cro Cop Mirko Filipović.

I dok mnogi borci paze na redoslijed koju će rukavicu navući prvu, nogometaši imaju svoje male rituale za sreću.

''Pomolim se, i pokojnom didu, s njim sam proveo dosta u mladosti'', otkrio je Dominik Livaković, vratar hrvatske nogometne reprezentacije.

Na treninge ga je vodio upravo pokojni djed, pa naš vratar svoj mali običaj prije svake utakmice posvećuje upravo njemu, a obiteljski ritual svojedobno je njegovao i Ognjen Vukojević.

''Uvijek se čujem sa svojima doma prije utakmice, oni mi daju najveću podršku. Netko nosi majice ispred dresa, netko se pomoli, neki izlaze s određenom nogom na teren'', rekao je jednom prilikom Ognjen Vukojević.

A upravo je zbog rituala našeg nekadašnjeg vratara Danijela Subašića reagirala i FIFA, pa je majicu s fotografijom svojeg nekadašnjeg tragično preminulog suigrača i prijatelja Hrvoja Ćustića redovito nosio ispod dresa.

''Mogu nositi, ali ne smijem pokazivati. Opet je glupo da nas kažnjavaju po 100 tisuća dolara. Uvijek posvećujem i uvijek je sa mnom. Rekao sam, dok ja igram, on će uvijek biti na prsima'', otkrio je Danijel Subasić.

Ne biste vjerovali, ali čak i šahisti, koje prati glas ozbiljnih taktičara, imaju svoja mala praznovjerja za sreću.

''Iz nekog razloga sam ina ovom turniru uvijek žvakao istu žvakaću gumu s okusom lubenice i nosio sa sobom vodu i grickalice, kako bih sačuvao energiju. Postoji mnogo rituala prije meča, ali nisam toliko praznovjeran'', otkrio je Hans Niemann, šahovski velemajstor.

Iako oni na svoj teren izlaze tek u kupaćim gaćama, i vaterpolisti imaju svoje male rituale prije važnih utakmica.

''Imam neke rituale, sad što mi prvo pada na pamet, je da bademantil svoj uvijek stavljam na isto mjesto i tako neke stvari. Ali to je normalno, to svaki sportaš ima, to je više da nam što brže prođe vrijeme do utakmice, da krene'', govori Luka Lončar, vaterpolist.

''Imam, ali zadržao bi ga za sebe. Imam dva rituala, ali nikome ih ne govorim. Ne mijenjam ih, uvijek držim do njih i mislim da oni ne utječu puno na konačan rezultat, ali mi isto tako i znače pri utakmici'', otkriva Loren Fatović.

I vaterpoliste i rukometaše ovih dana očekuje borba za europsku medalju, pa malo praznovjerja nikomu neće naštetiti.

''Moji suigrači i ostali igrači iz ekipnih sportova, svatko ima neke svoje možda rituale, nekad se držiš toga nekad ne, tako da ja nešto posebno nisam imao'', otkrio je Alvaro Naćimović.

S ritualima ili bez njih, našim Kaubojima i Barakudama, baš kao i svim našim sportašima, želimo uspješnu i punu medalja 2024. godinu!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.