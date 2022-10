Naime, članovi Klape Sv Juraj - Hrvatske ratne mornarice uVatikanu su imali priliku upoznati se s papom Franjom i rukovati se. Ovo možda i ne bi zvučalo toliko neobično da je susret bio dogovoren i da se nije odvio slučajno. Što su mu poručili, a što je papa rekao njima, doznajte u prilogu Hrvoja Krole.

''Zaista je prava Božja milost što smo se susreli sa svetim ocem. Nakon te pjesme papa je bio ganut i izrazio je želju da se susretne sa svakim ponaosob iz klape. U organizaciji vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, a povodom 25. godišnjice uspostave vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. U sklopu tog hodočašća sudjelovali smo na javnoj audijenciji svetog oca pape Franje.", priča Marko Bralić.



I ostalo je, mogli bismo reći, povijest. Naime, iako u strogom protokolu koji predvodi audijenciju na Trgu Sv. Petra u Vatikanu, nije bilo predviđeno da će Klapa Sv Juraj HRM-a otpjevati pjesmu, oni su se, na papin zahtjev, čak uspjeli s njim i rukovati.



"Nije ništa bilo planirano, međutim u jednom trenutku nakon što smo na hrvatskom jeziku pozdravljeni osjetio sam trenutak da je dobro da zapjevamo nešto prepoznatljivo i da se zahvalimo na takav jedan simboličan način papi. Klapa je u trenutku reagirala, digli smo se na noge i zapjevali "Rajska Djevo, Kraljice Hrvata " što su na posebno emotivan način doživjeli svi hrvatski hodočasnici ali i sve prisutno mnoštvo. Uslijedio je jedan veliki pljesak", priča Marko.



Tisuće hodočasnika svjedočile su izvedbi Klape Sv Juraj HRM-a, poziv za rukovanje s papom za Marka će, priznaje, biti nešto čega će se sjećati cijeli život, a pri upoznavanju uspio je s njim malo i razgovarati.



"Prišao sam svetom ocu papi Franji i rekao sam: " Buon giorno papa, come stai?", a on mi je odgovorio: " Sono ancora vivo", dakle, još sam uvijek živ haha. Vrlo duhovito se papa izrazio, nasmijali smo se svi zajedno i to je sasvim sigurno nešto što ostaje u pamćenju, što ostaje u srcu. Silno smo sretni i zahvalni za ovaj susret s papom.", priča.



Klapa Sv Juraj HRM-a jednostavno ne poznaje riječ - odmor. Putovanja, gostovanja, pjesma, njima su sastavni dio svakog dana pa su tako pozvani nakon Rima u Los Angeles, gdje će ponovno promovirati hrvatsku pjesmu.



"Prigoda je da je obnovljena velika župna dvorana i mi ćemo imati koncert u skopu gala večere u toj dvorani. Nazočit će brojni uglednici iz hrvatske koji žive u Kaliforniji u Los Angelesu, ali i najviši predstavnici države Kalifornija gradskih vlasti u Los Angelesu. Velika nam je radost i velika čast.", kaže.



Zbog brojnih obveza nove pjesme čekaju mirnija vremena, no Marko objašnjava kako će svi oni koji vole Klapu Sv Juraj HRM-a doći na svoje jer pripremaju nove glazbene poslastice.



"Ono što je sigurno - snimljena je nova pjesma "Bože daj mi malo bure", autora Krste Jurasa koja čeka svoje izdanje. Čeka snimanje novog spota. Malo nam se to odužilo, mislili smo to napraviti i ranije ali jednostavno nemamo kad. Ali čim se vratimo iz Amerike posvetiti ćemo se toj pjesmi."



Uz ovakvu promidžbu Lijepe naše, momcima iz klape oprošteno je što se duže čeka na novu pjesmu jer, tko zna, kako ih je sa srećom krenulo, možda i papa posjeti Hrvatsku, gdje će je upravo za njega premijerno i otpjevati.



