Rišpetovce je u ovoj godini dočekala jedna velika promjena: ''Čisto iz nekih kozmetičkih razloga, ništa spektakularno''

Rišpetovci ponovno imaju ljubavno iznenađenje u obliku nove pjesme za sve svoje obožavatelje. Videospot za singl snimali su u prekrasnim Dućama. Jesu li zaista šarmeri, koja su očekivanja od koncertne sezone te zašto su iz svojeg naziva izbacili riječ "klapa", otkriva naš Hrvoje Krolo.

"Takni me nogon ispod lancuna" ime je novog singla Rišpeta koji će, ne sumnjamo, ponovno oduševiti njihovu publiku. Ljubavna pjesma govori o sitnicama koje nam neizmjerno znače.



"Jako jedna lijepa, pop, dalmatinska skladba. Od nje očekujemo jako puno. Mislim da će se prepoznati jako puno ljudi u njoj. Rišpet uvijek pjeva o ljubavi pa tako i ovaj put. Riječ je o vrsti pomirbe u ljubavi, naprosto kad se dogodi krah u nekoj vezi, braka, onda se čovjek zapita zbog čega se to dogodilo i vremenom shvatiš da ti fali tvoja voljena osoba.", kaže Pero Kozomara.



Pop balada obiluje dalmatinskim dijalektom stoga postoji mogućnost da neće svi razumjeti na prvo slušanje o čemu pjevaju, no oni kažu da je baš u tome čar.



"Imamo već jedan problem unutar klape. Na riječč "cima" je naš član iz Hercegovine mislija da je to "cima" od krumpira. Ali dobro nismo mi ni prvi ni zadnji koji su napravili dalmatinsku pjesmu, pa onda ljudi ako žele i pronađu pravo značenje ali mislim da neće biti nikakvog problema.", govori Ivo Amulić.



"Pjesma se zove "Takni me nogon ispod lancuna", za sve naše koji ne znaju šta je lancun - to je dalmatinska riječ za plahtu. Obična bijela plahta ili lancun šta se kaže u Dalmaciji.", govori Pero Kozomara.



Momci iz Rišpeta drže titulu šarmera iz Dalmacije, i kako kažu, toga se tako lako neće odreći jer laskavu titulu im je dodijelila njihova publika.



"U svakom slučaju na našim koncertima uglavnom bude 70 posto žena. Što nije loše i meni je to drago. To je naša draga publika koju obožavamo. Ja sam uvijek bio romantičar i to me koštalo svega u životu. Treba malo i otupiti od ovoga života jer obično romantičari jadni nastradaju na neki način sigurno. Ali svejedno ja guram po svome.", govori Ivo Amulić.



Rišpetovce je u ovoj godini dočekala jedna velika promjena. Naime, oni više u svojem nazivu nemaju riječ klapa, već samo Rišpet. U šali kažu da se ime malo izmijenilo, ali kvaliteta ostaje ista.



"Čisto iz nekih kozmetičkih razloga, ništa spektakularno. Imamo i bubanj, imamo i bas, ne pjevamo a cappella, pa nam je bilo interesantno da to maknemo - klapa i ostavimo samo Rišpet. Ostaje sve kako je bilo i prije 8 vokala, također klapsko pjevanje itd.", govori Pero Kozomara.



Rišpet je uzeo kratku pauzu od nastupa da bi uspjeli završiti sve studijske obveze. Koncertna sezona nastavlja se nakon Uskrsa, a dotad snimaju nove pjesme.



"Meni fale ove naše putošestvije, naši koncerti i ja jednostavno jedva čekam kad će to krenuti Već smo počeli raditi najave za velike koncerte", govori Ivo Amulić.



"Spremamo veliki koncert u Ljubljani 18.06. u Križankama. Krajem godine veliki koncert u Ciboni u Zagrebu. Onda će doći i ljeto i nova pjesma, pa ću vas opet zamolit da dođete snimat haha i eto krene godina krene sve", najavljuje Pero.



Premijera pjesme i videospota "Takni me nogon ispod lancuna" najavljena je kao poklon za Dan žena.

