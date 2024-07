Naša cijenjena klapa održala je tradicionalni koncert ''Usidri se za Rišpet'': ''Mi Dalmatinci volimo svoje barke...''

Već tradicionalno, održan je koncert ''Usidri se za Rišpet''. Kako je protekao njihov, kako mu govore, najmorskiji koncert, na koji su način odali počast velikom Oliveru, ali i koji su ljetni planovi Ive Armulića te ostalih raspjevanih članova, otkriva naša Anna Opačak.

More obožavaju i ono je dio njihovog bića. No svoje ljetne avanture umjesto uronjeni u valove, sve češće provode na barkama. I kako kaže glavni vokal Rišpeta, za Dalmatince to i nije ništa neobično.

''Mi Dalmatinci se ne kupamo uopće, razumiš. Ja odem navečer u šest i po' uri kad ono malu odvedemo na more do devet lipo stojimo na moru. Priko dana zatvorimo se u kuću, pustiš klimu'', govori kroz smijeh Ivo Armulić.

Brodica im sada već tradicionalno posluži i kao prava pozornica pod zvijezdama. Tako je bilo i u Raklju u kojem su u uvali Luka svim okupljenima priredili jedinstven glazbeni doživljaj.

''A stvarno nama je prekrasno o'de, e'o vidiš da smo neopterećeni ono i oblačenjem i svime, parimo ribari, sad smo došli izbacili kašete, i ovi sad ćemo prebirat' ribu, razumiš'', govori Ivo.

''Dal' ima smisla, a već osam godina zaredom, ista klapa, iste pjesme, čak i iste fore Ivo priča između pjesama, i rekoh ovaj, ali jednostavno ljudi sve više i više, tako da… Vidimo da ima smisla, ljudi se druže, ljudi se zabavljaju, ljudi su sretni, to je ono najbitnije zbog toga smo krenuli s pričom u Raklju'', smatra organizator koncerta Klaudijo Knapić.

U ovoj priči glavnu riječ imaju dobro znane pjesme Rišpeta, ali i one Olivera. Pjesme zbog kojih ovaj glazbenik živi vječno, a koje se još više pjevaju i bude posebne emocije u vrijeme njegove godišnjice odlaska.

Bogatom karijerom svakako se diči i Rišpet. Za njima je nebrojeno puno koncerata, no oni i dalje svakom pristupaju s jednakim žarom. Tako će ponovno biti i na onom u zagrebačkoj dvorani Lisinski koji je za njih i ljubitelje dalmatinske pisme rezerviran za sljedeći ožujak.

''Naravno, u životu ima puno uspona i padova, i svega. Ja se nadam, da je ovo jedan moj onako, uspon, koji neće još skoro završit' i onda ću se jednog dana možda i oprostit'. Ali do tada…''

A prije koncerata na kontinentu, čekaju ih oni duž obale.

''Od Dubrovnika, do Poreča, tako da ne mogu ja to sve ni zapamtit', ne mogu ni pisme skoro sve zapamtit', al ne smim to nikome reć, nemoj to nikome reć', smije se Ivo.

Najmorskiji koncert Rišpeta koji je publika mogla pratiti s brodica ili obale, završio je ne samo glazbenim već i vatrometom na nebu. A prema reakcijama publike, sigurni smo da će se ova revija klapske pisme održati i dogodine.

