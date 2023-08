Evo kakav je spektakl priredila Klapa Rišpet u skrivenoj uvali do koje nije nimalo jednostavno doći: "Tu smo kao doma!"

Tradicionalan koncert klape Rišpet i ove je godine opravdao sva očekivanja. Jedinstveni prizori iz uvale Luka pokraj Raklja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Iako se koncert pratio s mora i obale, naša je ekipa odlučila ukrcati se na brod na kojem su nastupili upravo članovi klape. Kako je izgledao ovaj KOncert za pamćenje, za IN Magazin donosi Darija Walter.

Već sedmu godinu zaredom u pomalo skrivenoj uvali Luka, nastupa jedna od najpoznatijih klapa u Hrvatskoj, klapa Rišpet. Upravo na ovom mjestu, pozornica je na moru, a cijeli koncert tako postaje nezaboravno iskustvo kako za publiku tako i za članove klape.

''Toliko ljudi na jednom mjestu svake godine, nije ovo lako doći ni pješke, ni s brodovima, ali u svakom slučaju to je jedan ambijent neopisiv. Mi se ovdje osjećamo ka doma i to je ono najvažnije", zaključio je pjevač klape Ivo Amulić".

Premda je prva ideja bio koncert na čvrstom tlu, pandemija je malo pokvarila planove. Od tada pa do danas, koncert se održava na moru, točnije, na brodu, a brojna publika svoju omiljenu klapu sluša s kopna i mora. S vremenom je i događaj dobio svoj službeni naziv, zbog čega su članovi klape izrazito ponosni.

"I onda se to sve svake godine nadopunjavalo i sad smo došli do toga da ovo već treću godinu za redom se zove “Usidri se s Rišpetom”, to govori sve", zaključio je Ivo.

A dovoljno govore i brodice, njih više od 300, koje su se usidrile u uvalu Luka. Osim njih, našlo se tu i kupača, a sve je dodatno zagrijala klapska pisma.

"Očito da ljudi vole našu pjesmu i to je nama najvažnije od svega. Znači da ne pjevamo u prazno, pjevamo za ljude i oni to prepoznaju i zato su tu", izjavio je.

Iako im je nastup u istarskoj uvali jedan od dražih, pred klapom Rišpet su još brojni koncerti diljem obale. Osim njih, već se uvelike planira i jesenski koncert u zagrebačkoj Ciboni.

"Mi smo u jednom opuštenom, laganom, ljetnom modu i tako se ponašamo i samo na taj način možemo sve ovo izdržati", otkrio je Ivo.

Kako rakljanska uvala nije samo draga članovima klape Rišpet, svjedoče i brojni posjetitelji. Raspjevana publika na brodicama, kajacima i gumenim čamcima, ali i ona na kopnu, samo su pokazatelj koliko je ovaj događaj važan za cijelu Istru.

Spektakl na moru, kako ga mnogi nazivaju, završio je kako i priliči - velikim vatrometom. Uz pratnju više od 300 brodica, klapa Rišpet izvela je svoje najveće hitove te tako ponovno potvrdila zašto je jedna od najuspješnijih klapa u Hrvatskoj. Vjerujemo kako će ovi jedinstveni prizori za mnoge biti lijepa uspomena te možda poticaj da sljedeće godine dođu u uvalu Luka.

