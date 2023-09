Prije točno 10 godina njezina je priča ujedinila Hrvatsku i dotaknula mnoga srca: ''Nekako je naša dužnost da se odazovemo na ovakav poziv''

Danas bi Nora Šitum imala 16 godina, a njezino je ime sinonim za borbu djece oboljele od malignih bolesti. Zaklada Nore Šitum obljetnicu će obilježiti humanitarnim koncertom, a kakva je tajna veza između klape Cambi i Zaklade, zna Sanja Jurković.

Već ovog vikenda dalmatinska će se pisma oriti zagrebačkim kazalištem Kerempuh, a humanitarna prigoda povodom koje će se održati svojevrsna je zahvala svima koji podržavaju rad Zaklade Nora Šitum.

''Mislim da je to nekako naša dužnost da se uvijek odazovemo jer je uvijek lijepo napraviti tako neku lijepu gestu. Kad se meni javila Gianna, inače majka od pokojne male Nore, stvarno nisam oklijevao, odmah sam pristao, i rekao sam nema problema, šta treba, kad treba, slobodan je datum bio'', rekao je Joško Tranfić.

''Mi smo, pogotovo, kad je u pitanju zdravlje djece, pogotovo smo osjetljivi na to, pa ako smo slobodni, ako imamo slobodan termin, uvijek ćemo uskočiti na neku tako lijepu i pozitivnu priču'', govori Luka Čulić.

Igrom slučaja ili pak sudbine, reći će neki, upravo je klapa Cambi pjevala prije 10 godina na Norinu sprovodu.

''Jedna naša autorska pjesma im je bila jako draga i zamolili su nas bi li je otpjevali na njezinu sprovodu. Od toga je prošlo deset godina, vjerojatno je to poveznica s ovom situacijom današnjom'', kaže Jure Nikolić.

''Zapravo naša Nora je jako voljela glazbu i klapsku glazbu, i u bolnici je imala jednu playlistu, i uvijek smo zajedno kratile vrijeme pjevajući. I kad sam se uhvatila organizacije koncerta, uslijed tih razmišljanja koga bi, što bi, došla sam na ideju da kontaktiram Cambi, dobila sam Joška iz Cambija i mi smo se načelno sve dogovorili vrlo jednostavno, krenuli smo se dopisivati oko nekih operativnih stvari i on je u jednom trenutku meni napisao ''Giana, ja sam pjevao na Norinom pogrebu'', ja sam se tad smrznula, jer Nora je imala dvije pjesme koje je voljela, naši prijatelji su organizirali da baš te dvije pjesme budu na njezinom ispraćaju, međutim, suprug i ja smo tad bili u stanju u kakvom smo bili i zbilja mi je taj cijeli pogreb u nekaj magli i pola toga se ni ne sjećam i kad mi je to napisao, baš mi je to bila poruka da ništa nije slučajno'', objasnila je Giana Atanasovska, predsjednica zaklade Nora Šitum.

Malena Nora, koja bi danas imala 16, prije punih deset godina pokrenula je pravu lavinu dobrote. U samo nekoliko dana prikupljeno je nekoliko milijuna za njezino liječenje, a upravo je njezina priča otvorila vrata terapiji koja je od 2019. dostupna i u Hrvatskoj.

''Motivira nas sigurno što ta Zaklada nosi ime našeg djeteta i svaki put kad ja ispisujem ili nekom dopisu ili u potpisu Nora Šitum, ona živi i dalje kroz to. Nama je uvijek teško razmišljati na taj način, ali ono što svih ovih godina osjećamo je jedna velika zahvalnost za svu dobrotu ljudi koju smo osjetili tada i koji su se ujedinili da pomognu našoj Nori, a naša je misija bila da u njeno ime i u ime svih tih ljudi i te dobrote barem jedan dio pokušamo vratiti'', dodala je Giana.

''Nažalost, priča je takva kakva je, ali iz toga smo, mislim, izvukli nešto lijepo što možemo iskoristiti za drugu djecu koja se nalaze u istim situacijama. Kazalište nije toliko da može primiti neki preveliki auditorij, ali bilo bi lijepo da bude puno, da ljudi dođu i da podržimo jednu ovako stvarno lijepu, humanu akciju'', govor Jure Nikolić.

''Nadamo se da će biti koncert pun, kao što čujemo, skoro je sve rasprodano, tako da još malo možete stići kupiti karte i evo vidimo se u što većem broju'', poručio je Luka Čulić

''Evo, znači, imamo koncert 30.09. u Kerempuhu u Zagrebu. Ovim putem pozivam sve da dođu, kompletan prihod od ulaznica ide udruzi Nora Šitum, dakle to je zaklada za djecu oboljelu od malignih bolesti.'', poručio je Jure Nikolić iz klape Cambi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.