Kandidati projekta Startaj Hrvatska okušali se u nečem skroz novom, evo kako su zapakirali svoje proizvode u riječi!

Oni su imali dobru poduzetničku ideju i pretvorili je u uspješan proizvod. Kandidati projekta Startaj Hrvatska, osim u proizvodnji, zavidne prodajne vještine trebali su pokazati i u interakciji s kupcima. Kako su poduzetnici zapakirali svoje proizvode u riječi, u prodaji jedan na jedan, zna Matea Slogar u prilogu IN Magazina.

Mnoštvo rada, truda i inovativnosti u svoj proizvod utkali su kandidati četvrte sezone projekta Startaj Hrvatska. Dio njih, koje smo imali priliku upoznati su smrznuti desert Daš pops, karamelizirani lješnjaci All sweet, Tabay - mesni proizvodi pripremljeni "sous vide" metodom te Pepefiš, ručno rađeni proizvodi iskusnog ribara Živka.



"Dosta ljudi, prijatelji, novi kupci, restorani i neke nove firme iz Slovenije su mi se javile, baš je bilo pozitivno", otkrio je Živko Dražin.

Osim na njegove riblje, pozitivne su reakcije i na mesne specijalitete, iza kojih stoji zadarski trio.



"Svi su nahvalili što je meni drago moram priznat. Nedjeljom dolazi poruka - samo vam želim reći da su vaša rebarca jako fina i samo tako nastavite dalje", pohvalio se Tomislav Tabay.

Isprobavali su kupci proizvode iz ove sezone pa tako i smrznuti desert Daš pops za sve uzraste.



"Reakcije su bile super, pogotovo kad su čuli da ima za bebe i za djecu i definitivno svi su odušeljeni, nema nikakvih kritika", kaže Marko Šepetavc.

"Svi su ubiti oduševljeni lješnjakom, al nam je drago čut da je i čokolada ljudima hit", dodala je Mia.



Hit su i karamelizirani lješnjaci Danijela i Monike. Od poslastice koju je pripremila jedne nedjelje, došli su do polica velikog trgovačkog lanca: "Ja sam jako sretna i zadovoljna što je tako jedan, što vi kažete, popodnevni mali izlet u kuhinju doveo do ovako nečega prekrasnoga, da je stvarno naš proizvod prepoznat."



Nakon što su uspješno proizveli količine koje je Spar od njih naručio - morali su stati pred kupce u prodaji jedan na jedan.



"Monika je usvojila svoje novo zanimanje, odradila je prodaju maksimalno dobro, ja sam nju pustio da ona to odradi jer sam vidi da joj ide", pojasnio je Daniel.



Gospodin Živko nije se morao pretjerano truditi, kaže.

"Ljudi sami dolaze i kupuju. Mi se barem, ja se puno ne trudim. Ljudi sami dođu i kupuju, stavimo degustaciju, probaju i kupe", ispričao je on.



Za neke je ovo bila odlična prilika za povratne informacije.

"Volim vidjet feedback kupaca koji konzumiraju naš proizvod"; priznao je Marko.

"Tko god je prišao štandu, to je nas iznendailo, su vidjeli ili čuli ako već nemaju doma. što je wau, nismo to očekivali", dodala je Azra.



