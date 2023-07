Kako se poznate Hrvatice nose s ulogom koja im je jedna od najljepših i najdražih u životu - ulogom bake?

Jedna od najljepših i najdražih životnih uloga svakako je ona bake. Radost i ljubav koju unučad pružaju teško je opisiva. Kako se poznate dame, poput Vanne, Zorice Kondže i Vjekoslave Huljić, snalaze u ovom veselom zadatku, otkrivaju sljedeće minute.

Svoj privatni život jedna od naših najuspješnijih pjevačica Vanna uvijek je uspijevala držati u tajnosti. Mnoge je zato iznenadilo kad je nedavno objavljeno da je postala baka. Njezin sin Luka, dobio je, naime, kćer.

Vanna o djeci nikad nije mnogo govorila, međutim, zna se da su joj oni i najveći kritičari.

''Budimo realni ne možeš imati djecu da su ti fanovi. Samo treba to lijepo reći, nije ti ta pjesma baš nešto, a vidim ja i po reakciji da nije neko ushićenje, ok dobro, ali nisam ja centar svijeta u svojoj obitelji'', rekla je Vanna jednom prilikom.

Baka je nedavno postala i Borna Kotromanić. Naime, njezin sin Luka Rajić, kojeg je dobila u braku s poduzetnikom Lukom Rajićem, dobio je sina, a i on nosi ime - Luka Rajić.

''Pa možda ja jesam malo ovako specifična baka, koja je još uvijek aktivna sa svojim životom. Ja smatram da djeca najviše vremena trebaju provoditi sa svojim roditeljima. Ja sam se to potrudila kod svoje djece. Nažalost, moji roditelji nisu bili prisutni u mom životu i mene su odgajali djed i baka, ali ja mislim da roditelje nitko ne može zamijeniti. Baka je uvijek dobrodošla, ali ja iskreno svim novim generacijama djece želim da imaju roditelje koji će se zaista njima baviti, a sve manje se oslanjati na baka servis.'', izjavila je nedavno Borna.

Titulu bake prije gotovo tri mjeseca, kada se rodila malena Natali, dobila je i Zorica Kondža. To je prva unučica naše glazbene dive, a ona se šali da će nakon četiri muškarca u kući, napokon uživati i u ženskom društvu.

''Pile moje malo, ja joj kažem, toliko je slatka i zaista jedan predivan osjećaj, predivan, neopisiv. Kad ste mladi, kad ste roditelj, vi sami, jednostavno nemate vremena, ne shvaćate što vam se dogodilo, nemate tu zrelost, kad ste u ovim godinama ka što sam ja i na drugačiji način gledate to čudo, čudo Božje'', objasnila je Zorica.

Svaki slobodan trenutak naša pjevačica provodi sa svojom mezimicom, za koju kaže da sada nalikuje na njezina sina Tonija.



''Uspoređujemo slike kad se on rodio, sad ima tako fizionomiju od Tonija. I ima plave oči normalno svi imamo plave oči, pa ima i ona. To je sve što znamo, dalje će se to iz dana u dan'', objasnila je Zorica.

Već godinu dana u ulozi bake uživa i Vjekoslava Huljić. Kako je priznala, neizmjerno se veselila rođenju unučice Albe.



''Nisam opsjednuta, ali vjerojatno ću postati kad se rodi. Veselim se tome jedva čekam malo mi je možda još apstraktno iako svaki dan gledma i gladim taj njen trbuh ali jako se veselim tome jedan novi život, novi život se rađa'', rekla je prije nego što je malena Alba stigla na svijet.

Prinova je razveselila i obitelj Levak. Evo bez čega Indira ne može zamisliti život.

''A kao i svi - obitelji, svi smo živi i zdravi hvala Bogu, svi smo na okupu. Tu je divan suprug. Imamo i unuka - pazi i unuka Liama. Tako je sad je on veliko veselje u obitelji. Tako da mu se svi veselimo Robertu, sinu od supruga, ono kad se okupimo, kad krene ona graja, ono veselje. To je nešto najljepše, s tim se ne može ništa usporediti...'', zaključila je Indira.

