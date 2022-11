Djetinjstvo na filmskim setovima: Evo kako izgleda život glumaca koji su startali kao djeca, ne nose se svi s teretom slave jednako uspješno

Kako biste dogurali do statusa zvijezde A klase, u Hollywoodu se morate grepsti za svoj dio kolača od malih nogu. U gradu anđela svi žele biti zvijezde, no tek nekolicini to pođe za rukom. Zato su iduće minute posvećene glumcima koji su odrasli na filmskim setovima. Prilog Aleksandre Keresman.

Kamere, crveni tepisi i impresivne svote na računu, a sve prije nego što uopće ugasite 18 svjećica na torti. Nerijetko je to stvarnost djece u Hollywoodu, koja svoj glumački put utiru od trenutka kad naprave prve korake. Kirsten Dunst tako je već s tri godine krenula u svijet modelinga i glume, da bi sa samo 12 godina zaigrala u hitu "Intervju s vampirom", uz Brada Pitta i Toma Cruisea.

"Oboje su tako dragi, tako divni momci i jako prizemljeni.

Teško je biti dijete glumac i balansirati to sa školom i prijateljima, no ja sam to uvijek uspijevala. Imala sam sreće što sam tako mogla odrastati. Ali u svakom poslu kojeg radite tako dugo mora doći trenutak u kojem se zapitate želite li nastaviti tako dalje. Meni se to dogodilo i kad sam navršila 27 malo sam promijenila način na koji radim i zbog toga sam zavoljela glumu još više", otkrila je Kirsten Dunst.

U istoj dobi od tri godine u svijet showbiznisa zakoračila je Jodie Foster, a uloga u "Taksiju" uz Roberta De Nira, sa samo 14 godina donijela joj je nominaciju za Oscar i lansirala je u putanju dugoročne i uspješne karijere.

"Moja sjećanja iz djetinjstva su sva ovakva, ovo je jedino što poznajem, nikad nisam živjela u nekom drugačijem svijetu, to je sve što znam. Puno toga mogu zahvaliti svojoj izdržljivosti, ja sam iskusila filmsku industriju 60ih, 70ih, 80ih, 90ih, 2000-tih. 47 godina je jako dugo", zaključila je Jodie Foster.

No ne nose se svi s teretom slave jednako uspješno, posebno kada već u formativnim godinama dobivate količinu pozornosti koja itekako udara na ego. Kirsten Stewart, koju je u centar potpune tinejdžerske manije diljem svijeta gurnula "Sumrak" franšiza, sa samo 18 godina.

"Ne volim se fotografirati, moje se lice instinktivno počne trzati, mrzim to, vrlo sam svjesna toga. Iako znam da kao glumica to je dio mog posla, ali to je potpuno drugačije", priznala je Kristen jednom prilikom u intervjuu s Ivanom Nanut.

Većina zvijezda obrazovanje je morala staviti na drugo mjesto pri odabiru ovog životnog puta jer rijetki uspijevaju izvući najbolje od oba svijeta. Poput Ane Paquin, koja je svoj prvi Oscar osvojila s 11 godina, a nakon crvenih tepiha kod kuće pisala zadaću.

"I dalje moram pisati zadaću, odrađivati svoje kućanske zadatke, živim kao normalna 14-godišnjakinja", otkrila je Ana.

Jer neke su strasti u životu jasne već u ranim danima.

"Željela sam to raditi od kad znam za sebe. Rekla sam mami da u mojoj glavi gori žudnja za glumom kad sam imala samo tri godine i nije mogla vjerovati, ali to je bio znak da je tu postojala snažna želja da to radim", prisjetila se Scarlett Johanson.

"Odrasla sam na setu, za mene je to najudobnije mjesto, obožavam to. Volim snimatelje, cijelu ekipu, sve moje kolege, želim biti prijateljica sa svima za mene je to poput srednje škole", zaključila je Christina Applegate.

Jer katkad veliki snovi traže i velika odricanja.

