Jurica Popović otkrio nam je zbog kojih mu se postupaka partnerice Matije Vuice diže kosa na glavi, ali i zašto se prozvao apostolom mode!

Jurica Popović objavio je sedmi studijski album. "Preslagivanje", na kojem je svoj obol dala i Matija Vuica, najavljuje velike promjene u životu. Zbog kojih mu se Matijih postupaka diže kosa na glavi, što bi bio da nije glazbenik, ali i zašto se prozvao apostolom mode, zna naša Anja Beneta.

Nakon što je s naslovnice prošlog albuma "Iluzija" svijet promatrao opasno zabrinutim pogledom, Jurica Popović odlučio se na "Preslagivanje" u svojem životu. Ime je to njegova novog, sedmog studijskog albuma.



"Preslagivanje, odnosi se u principu na mene. Znači, odlučio sam promijeniti neke stvari u životu. Dotičem se i toga kako izgleda zadnja polovica našeg života i što bi u njoj trebalo raditi i kako se postaviti. Jedna od težih odluka koje bi trebao napraviti je znači reći ne. Mislim da u startu trebamo više voljeti sebe. Ako volimo sebe, onda ćemo lakše znati reći i ne'', objasnio je.



Novim albumom na pozitivne promjene želi inspirirati i druge. A evo što bi poznati Mekovćanin učinio kada bi imao priliku pedale vremeplova okrenuti unatrag...

''Ja sam možda jedan od rijetkih koji kaže: ja bih promijenio sve. Ipak postoji jedna stvar, jedna strast koju ne bih mijenjao, to je odnos prema glazbi. A što bi Jurica bio da nije glazbenik? Po školskoj spremi bi trebao biti pomorski oficir...'', otkrio je.



Na "Preslagivanju" mu se pridružila i životna partnerica Matija Vuica kao koproducent. Na albumu pjeva i prateće vokale, a Jurici često zna udijeliti i savjete.



''Najgore je to kad ja nakon rada od 10,12 sati se udubim i nešto, i mislim da je super, ona dođe s posla i kaže da bi trebalo nešto drugačije. Onda mi se kosa digne u zrak, pobuna, perje leti, ali poslušam ipak na kraju'', otkrio je.



No Jurica zna uzvratiti udarac.



"Kad ona odabire nešto za izaći vani, za sebe, ako pređe neku granicu po mojim standardima, ja kažem - ne bi li ipak to možda trebalo biti malo drugačije? Hodala mačka po krovu'', šali se Jurica.



Sigurno niste znali da, osim Matije, i Jurica ima iskustva u dizajniranju odjeće.



"Imao sam u mladosti sklonosti prema nekakvom modnom izričaju putem svog ručnog rada, šivanja naravno uz pomoć majke. Htio sam postići nešto što imaju zvijezde iz vana, a kod nas se nije moglo nabaviti. I onda sma se sjetio onih vrećica za deterdžente, prekrojio ih i napravio đilet. A đilet je ono što ide ispod sakoa na odijelo.", objasnio je.



Zbog ljubavi prema modi, poznati glazbenik si je smislio i nadimak.



"Ja sam sam sebe nazvao Apostol mode budući da krijem desetljećima nešto što imam već i od osnove škole, dakle, sklonost na ljubav prema odjeći. Produžena ruka naše osbnosti je odjeća'', kaže.



Apostol mode novi je album najavio singlom "Ljubav je skupa roba".



''Treba ulagati u nju, bez tog ulaganja jednostavno će se sve raspasti. Tako da ona nije skupa u financijskom smislu nego u onom nečem višem, nepojmljivom mnogima. ", zaključio je.



