Jole sprema iznenađenje za deveti mjesec: ''Mislim da će biti odlično, bit će Jole Avicii!''

Publiku u Čakovcu rasplesao je popularni Jole koji, po starom dobrom običaju, pršti pozitivnom energijom. Našoj Matei Slogar za In magazin otkrio je kako provodi vrijeme s četvero djece, prati li Olimpijske igre te što misli o ovogodišnjoj turističkoj sezoni.

Ljeto je maksimalno na vrhuncu, a tako i koncerti diljem Lijepe naše. Punom parom radi i Joško Čagalj Jole, jedan od najtraženijih hrvatskih pjevača.

''Mislim da ljeto svima ima više tih koncertnih aktivnosti, ali ja sam sebi posložio, ima 12-13 godina, ostavio sam si mjesta i za odmor i za obitelj i za prijatelje, jer mi je prije toga prošlo 7-8 ljeta nit sam ikog vidio nit sam se okupao i onda smo sjeli ja i moj bend i Huljić i menadžer i rekli ja ću to malo smanjiti, želim i ja imati nešto od života'', priča Jole.



Najvažnije mu je iskoristiti dragocjeno vrijeme, koje se neće moći vratiti jer Jole je otac četvero djece. Nakon 3 djevojčice, prije četiri godine postao je otac dječaka Ivana Luke pa nam je otkrio imaju li neke zajedničke muške rituale.



''Naučili smo i plivati ovo ljeto i skakati, ostavio sam sebi malo vremena jer ja sam ih sve četvero naučio voziti bicikl i plivati i skakati, tako da volim provodit to vrijeme dok su mali. Starija već nagovješta da bi u Zagreb na fakultet ova srednja govori ja ću isto za tri godine. Di će se udat, di će završit, di će dobit posao ja to ne znam. Dok su mali nastojim što više bit s njima'', priča Jole.



Dok još ljeto traje, svi zajedno uživaju u ljetnim radostima.



''Split, Zagvozda ono Brela Makarska, Istra, Dubrovnik. Obilazimo malo'', kaže.



Sve su glasnija nagađanja kako ova sezona nije poput prethodnih, a što na to kaže Jole, koji koncerte održava duž Jadrana?



''Pošto ja putujem Dalmatinom odkad je otvorena, meni se čini da auta ima nikad više bar mi se tako čini, pričam onako s ljudima ja društven čovjek. Nije nitko rekao da je sezona podbacila nego da je sezona čudna. Ja vidim prometa na autima, a sad možemo pričat je l' ima previše soba, previše brodova, previše sadržaja, je li utjecalo europsko nogometno prvenstvo'', govori Jole.



Euro je sada već daleko iza nas, a trenutačno su u fokusu Olimpijske igre u Parizu.



''Pratio sam malo gimnastičare, pratio sam Donnu Vekić, pratio sam Novaka Đokovića, pratim ono što stignem i uhvatim'', kaže.



Jole je poznat kao strastveni ljubitelj motora pa uz obitelj, nerijetko voli uhvatiti vremena za đir s prijateljima. A kakav je kada je sport u pitanju?



''Prije sam volio džogirat, kad sad imam vremena odem na neku brzu šetnju i napravim neke vježbe. Ali ljeti ne, iskačem se dovoljno na stageu'', kaže.



Najbolje se ipak snalazi na pozornici i za mikrofonom, u čemu je pravi maher. Ovaj hrvatski kralj zabave rasplesao je Čakovec u prvom vikendu kolovoza te najavio da nam uskoro priprema nešto novo.



''Mislim da će bit odlična pjesma, sad ću snimati krajem 8. mjeseca spot, mislim da će u 9. mjesec izać. I Huljić priprema dvije pjesme, ovu je napravio Kozomara, tekst mi je pisala Alka Vuica tako da bit će Jole Avicii'', šali se Jole.



Sudeći prema činjenici da su na svakoj dobroj fešti njegovi hitovi nezaobilazni, ne sumnjamo da će nas počastiti još jednim takvim.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.