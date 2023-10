Oni su najstariji domaći izvođači koji se scene jednostavno ne odriču. I dalje neumorno nastupaju i uživaju u druženju s publikom. Uz to su i ultimativni džentlemeni te nepopravljivi šarmeri kojima su posvećene minute In Magazina koje slijede.

Puni manira, životnog žara i ljubavi prema glazbi, evo tko su legendarni šarmeri domaće scene, neki će napuniti moćnih 95 godina!

U siječnju će napuniti moćnih 95 godina. No sa scene se ovaj gospodin, šarmer, legendarni šansonijer Jimmy Stanić ne da. Potvrdio je to i svojim nedavnim, fantastičnim nastupom u Klovićevim dvorima.

"Ja sam stalno pripreman i onda se čude kako ja još pjevam u tim godinama, a zato i imam tolike godine jer pjevam. Ne vježbam kako neki vježbaju u teretani, ja to ne radim, ali uvijek je doručak broj jedan i sve po redu, onda ručak, večera, ali ne jedem puno, vidite da... Znate koliko imam kila? 70!", otkrio je Jimmy.

Baš kao takvog, discipliniranog i neumornog i s dozom humora, upoznao ga je, davne '56.godine, njegov 9 godina mlađi kolega Miro Ungar.

"Tada je Jimmy pjevao po zagrebačkim plesnjacima već dulje vrijeme, a ja sam tek započimao. I tada smo se upoznali, tada smo se družili redovno na špici", prisjetio se Miro.

Na špicu više ne idu, no pozornice se ne opraštaju. Miro Ungar od šarmera, više voli opis šmekera.

"Šmekera uvijek ima, uvijek ih je bilo, ja sam pjevao pjesmu Zagreb i ja šmekera dva. Mi smo šmekeri i Zagreb, mi volimo život, volimo glazbu, pjesmu, ples, ljubav, a volimo i papati", kaže Miro.

Umirovljeničke dane bez glazbe i publike ne može zamisliti ni njegov vršnjak, tvorac brojnih evergreena Drago Diklić.

"Ja sam volio po klubovima pjevati. To je drugačiji jedan osjećaj. Ovako veliko je zgodno, ajde, to je jedna zgoda, prigoda da se skupe prijatelji i da se svi zajedno zabavljamo", zaključio je Drago.

Njihovi koncerti poput vremenskih kapsula vraćaju nas u predivnu prošlost zagrebačkih plesnjaka i zato su oni danas mjesto gdje se ovi vječni mladići i šarmeri rado okupe i guštaju u šali.

Hrvoje Hegedušić, bliži se 90.-oj , no pjesme i festivala također se ne odriče. Najmlađi među njima, šarmer je dalmatinske šlageristike. 83-godišnji Đorđi Peruzović ovog ljeta se doduše oprostio od Splitskog festivala, no od nastupa, kaže, neće nikada.

"Ja ću još pjevat. 60 godina to je previše, Splitski festival je bio alfa i omega za mene i nastupao sam u svim festivalima bivše države. Počeo sam zamislite u prošlom stoljeću 1963. godine i završio u ovom stoljeću. To je dugi niz godina. Pokupio sam dobar dio nagrada i nema se ko žalit", smatra on.

Ne žali se ni publika koja je uz njih odrastala, plesala i zabavljala se i uživala, ali i učila što znači biti nepopravljivi šarmeri, ali i veliki gentlemeni.

