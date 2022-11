Jelica Boto nakon ispadanja iz MasterChefa priznala: ''Ne znam je l' se smijem vratiti u Dubrovnik''

Iako je napravila svoje najbolje jelo, Jelica Boto je postala peta natjecateljica koja je napustila MasterChef. 36-godišnja profesorica klavira iz Dubrovnika otkrila nam je koje trenutke u showu nikada neće zaboraviti.

Jelica je u stres testu završila s Tihomirom, Lukom i Ivanom, a morali su replicirati jelo chefa Melkiora. Na kraju su presudile nijanse.

''Znaš šta je meni najdraže od svega? Što si danas guštala u kuhanju i napravila si, iako je bilo grešaka, dosad svoj najbolji tanjur'', rekao joj je Stjepan.

''U jednom jelu falila je jedna namirnica, okus jedne namirnice, a to je bio okus gljiva. Jelice, to je bilo kod tebe'', primijetio je Melkior.

''Svaki put sam davala maksimum od sebe, ali u tom stres testu sam se baš dala cijela tako da nisam razmišljala ni o stresu, ni o mogućnosti ispadanja, htjela sam samo najbolje replicirati to Melkiorovo jelo. Da mogu vratiti vrijeme ništa ne bi promijenila, uvijek se vodim tom nekom intuicijom i prvom idejom koju imam u sebi i ništa ne bi mijenjala'', govori Jelica Boto.

Iz MasterChefa nosi predivne uspomene i puno znanja, a neke trenutke nikada neće zaboraviti.

''Moj masakr pileta i prepoznavanje riba, za mene kao s mora to mi je bilo…ne znam je l' se smijem vratiti u Dubrovnik'', šali se Jelica.

O svojem mentoru Stjepanu govori u superlativima.

''Uvijek će on biti moj mentor, ali on je postao i moj prijatelj. Zaista mu hvala što me odabrao u svoj tim, što me puno toga naučio, što je puno puta bio podrška i svojim riječima i ponašanjem…'', govori Jelica Boto.

Kaže kako bi jako voljela da ove sezone u MasterChefu pobijedi žena.

''Po tom pitanju mi je Ivana favorit broj jedan, a ako ona ne dođe do finala onda bar Matea ili Andrea, a što se tiče dečki kao potencijalnog pobjednika vidim Lea'', govori Jelica.

A kakvi novi izazovi očekuju preostale natjecatelje MasterChefa, pratite na Novoj TV nakon serije Kumovi.

''Masterchef kuhinja je vrlo nepredvidiva i očekuj neočekivano'', zaključila je.

