Novi glazbeni spektakl od tri dana predstavljen u Splitu: Grad podno Marjana opet će biti domaćin još jednog festivala!

Melodije Jadrana, u režiji Tomislava Mrduljaša, ponudit će reviju glazbe posljednjeg vikenda u lipnju. Grad podno Marjana ponovno će biti domaćin još jednog festivala. Tko će sve zapjevati te sviđa li se izvođačima to što neće biti dodjeljivanja nagrada, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

Nakon više mjeseci šuškanja, napokon je potvrđeno - u Splitu će se ponovno održati Melodije Jadrana. Glazbeni šušur trajat će tri dana.



"23. Misa Mediterana Tončija Huljića, drugi dan TBF acoustic, poseban program. Što se tiče same finalne večeri kao što smo najavili bit će cirka 24 pjesme, odličnih izvođača, fantastičnih autora i mislim da će ova sezona turistička i naše ljeto obilovati dobrim pjesmama sa Melodija Jadrana.", otkrio je Tomislav Mrduljaš, direktor Melodija Jadrana.



"Revija glazbe i tu je mjesto pop Misi Mediterana. Za koju me stalno pitaju u Splitu - Kad će opet bit? Jer kad smo je promovirali vladale su još kovid mjere pa je bilo i malo suženo gledalište i baš je bilo u Galeriji Meštrović tako da se sa jednim lijepim emocijama vraćam tu", govori Tonči Huljić.



Iako je Mrduljaš reviju glazbe nazvao prema izvornom nazivu starog Splitskog festivala, mnogi su se prisjetili i jednog od najznačajnijih festivala u Lijepoj našoj - Melodija hrvatskog Jadrana. Koji je trajao od '93. do 2002. na inicijativu Zdenka Runjića.



"Ja sam u stvari tamo i započela 96. godine, prva pjesma je bila Suze biserne. Cijeli albume je odmah izišao to ljeto, sjećam se i na tom albumu su bile pjesme koje su dan danas najače pjesme po meni u mojoj karijeri. Prve treme, dobro ja i sad imam tremu tako da se po tom pitanju ništa nije promijenilo, ja sam sve gora i gora, ne znam šta mi je'', kaže Jelena Rozga.



"Tu sam se i ja pojavio prvi put 98. s pjesmom ''Duša od papira''. Puno je dobrih hitova izniklo iz tog festivala i ja bi volio da svi mladi koji počinju da dožive tu atmosferu i tu pozitivu i tu lipu organizaciju", prisjetio se Joško Čagalj Jole.



"Ja sam od rijetkih koji je bio na svih 10 Melodija Jadrana. Što sam imao onda, 19 godina ja mislim kad sam bio na prvim Melodijama. I onda gledaš Olivera, gledaš Mišu Kovača, Meri Cetinić znaš ono waaaauuu ma ludilo", prisjetio se Giuliano.



A ludilo će zavladati i krajem lipnja u Galeriji Meštrović jer će se na pozornici izmjenjivati najpoznatiji izvođači s naše glabene estrade. Petar Grašo, Nina Badrić, Doris Dragović, Goran Karan, Jelena Rozga, Matija Cvek samo su neki od glazbenika koji će publiku počastiti novim pjesmama. A iako su se dogovorili da neće otkrivati duete, pjevači našoj kameri nisu mogli odoljeti.



"Ekskluzivno ću vam sad reć da ću pjevato duet sa Jacquesom i to je jedna tako pjevačka, široka, meditranska pjesma koja je zgodna da se otpjeva baš na tom prostoru", otkrila je Zorica.



"Kad već pitaš, ovo je Elis Lovrić i nas dvoje imamo pjesmu "Dvi prave riči". Čakavica i čakavica plešu sentiš", otkrili Goran Karan i Elis Lovrić.



"Ja i Ićo imamo duet. Ivica Sikirić Ićo i pjesma se zove "Što ako ona nije ta" i pjesma je ludilo.", govori Giuliano.



Dobru atmosferu na reviji glazbe neće kvariti natjecateljski duh jer nagrada neće biti, tako da će glazbenici opušteno predstaviti ono na čemu su radili mjesecima.



"Nikad se nisam opterećivala nagradama. Nekako su nagrade dolazile iskreno od moje publike i te su mi uvijekk bile najdraže. Nagrada publike je najveća pobjeda'', priča Jelena Rozga.



"Kad se dosta dugo baviš glazbom, nagrade ti prestaju bit bitne. Najveća nagrada ti je kako pjesma prođe kod publike, ne mogu ti bolje reć.", govori Giuliano.



"Ja idem promovirati pjesmu i nadam se da će se ljudima svidjeti i iza toga se idem zezati s kolegama, ide after party i meni je to festival i uvijek mi je to sinonim za početak ljeta'', kaže Joško Čagalj Jole.



A sudeći prema glamuroznoj najavi Melodija Jadrana, koje će se održati od 23-eg do 25-og lipnja u Galeriji Meštrović, ovog ljeta ćemo uživati u mnoštvu dobrih pjesama.

