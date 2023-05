Domaća pjevačica skrivenim talentom iznenadila je čak i svoje prijatelje: "Ajme, pa to si cijelo vrijeme ti!"

Jelenu i Davida iz naše sljedeće priče odavno znate iz glazbenih voda, a videom koji je postao hit na društvenim mrežama, otkrili su da upravo oni stoje iza brojnih reklama, najava za filmove i likova iz crtića. Koliko je to zabavan i kreativan posao, doznao je Bojan Kosijer iz In Magazina.

Jelena Juranović Jay javnosti je poznata kao pjevačica dua D'Knock & Jay, u kojem je sa suprugom, glazbenim producentom Darkom Juranovićem D'Knockom. Nedavno je vrlo zabavnim razgovorom s prijateljem Baby Dooksom iz Bolesne Braće otkrila i neke druge talente, poput onog za sinkronizaciju crtića i snimanje reklama.



"Već godinama surađujemo i u glazbenom i spikerskom smislu i tako smo se jednom našli u studiju, nešto smo radili i Dooks i ja krenemo pričati spikerskim glasom, ali o svakodnevnim temama. To je bilo toliko smiješno, umirali smo od smijeha. I veli Darko: "Daj ajde, morate to snimit, kao, ali razgovarajte kroz reklame koje ste dosada snimili!" kaže glazbenica i spikerica.



"Htjeli smo to podijeliti s našim frendovima na društvenim mrežama, međutim kad su krenuli komentari, shareovi, likeovi, to se od obične zafrkancije u trenu pretvorilo u viralni hit. Mi nismo mogli vjerovati", priča Jelena.



Jelena se snimanjem reklama i sinronizacijom crtića bavi posljednjih petnaestak godina.



"U biti sam počela kao klinka, uvijek sam izvodila neke kerefeke s glasom, imitirala nekog, znala sam zezati frendove i obitelj preko telefona i uvijek sam glumila da sam netko drugi i svaki put su nasjeli", prisjetila se.

Uživljavanje u uloge likova iz crtića nije nimalo lagan posao, ali Jeleni je to doista zabavno te u šali kaže kako može poslužiti i kao psihoterapija.



"Jer čovjek momentalno zaboravi na sve svoje probleme i često oslobodi dijete u sebi, ali naravno da je to i jedan vrlo ozbiljan posao koji često zahtjeva i velike vokalne napore", kaže Jelena.



"Kod crtića je najveći izazov ostati u istom modificiranom glasu kroz hrpu epizoda i to se uvijek snima kroz duži vremenski period, a kod reklama je suprotno – to su kratke forme i ti kroz 20, 30 sekundi moraš prenijeti poruku do slušatelja i to prema uputama klijenta" objašnjava.



Zbog nevjerojatnih glasovnih transformacija Jeleni nije teško sakriti identitet, a nakon objave videa sa svojim radovima, javili su joj se brojni prijatelji i poznanici.



"Dobila sam toliko pozitivnih komentara, ljudi se javljaju jer ne mogu vjerovati, kažu 'ajme, pa to si cijelo vrijeme ti, ti nam znači kvariš filmove'", priča kroz smijeh.

Veliku potporu u svemu što radi ima od supruga Darka, s kojim je snimila (dva) tri singla, a uskoro objavljuju novi, što će sigurno razveseliti njihove obožavatelje.

"Tri singla smo ful smiksali, to su totalno različiti stilovi tako da ćemo napraviti brainstorming, izlazimo s našim odabirom i mislim da će to biti to", govori Darko.

"Jedva čekamo!" dodaje Jelena.

