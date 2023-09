Jedna od naših uspješnih i najljepših sportašica danas živi povučenim životom, a evo što kaže o ljubomori drugih s kojom se znala suočiti: ''Nikad to nisam razumjela...''

Antonija Mišura Sandrić uz supruga i dvoje djece, kaže, ima sve o čemu je nekad maštala. Koliko se Antonija promijenila od kad je postala majka, planira li se vratiti košarci te je li ikada osjetila ljubomoru zbog svojih uspjeha otkrila je našem Hrvoju Kroli.

Antonija Mišura Sandrić, bivša košarkašica, a sada prvenstveno majka dvoje djece, rijetko izlazi u medije, no uvijek je rado viđen sugovornik. Simpatična Šibenčanka trudi se uvijek biti nasmijana i pozitivno gledati na život.

''Ljepši si kad se smiješ, ružan si kad si mrk i nikakav. Ja ne volim vidjeti ženu – može biti lijepa ne znam kako ali ako ne zrači i ne smije se onda nije to to. Ja se vodim s tim – život je lijep, moraš se smijati i sve će biti lakše'', smatra Antonija.



A da zaista živi lijepim životom, potvrđuje i činjenica da, kako nam otkriva ova bivša hrvatska reprezentativka, živi život o kakvom je uvijek maštala kao djevojčica.



''Uvijek sam govorila i prije, sjećam se jednog intervjua – rodit ću kćer i sina. I tako je i bilo. Praktički sve imamo i kad vidiš danas čega sve ima, samo ti mogu reći – hvala ti Bože. Imam dvoje žive i zdrave djece, zdrav brak i svi su mi moji bliski živi i zdravi i to je sve šta mi je potrebno'', zaključila je.



Svoju sportsku karijeru, Antonija je zamijenila majčinstvom. Ulogom na koju je, priznaje, najviše ponosna. Podizati dvoje djece i usmjeravati ih na pravi put njoj je trenutačno najvažnije. Izmedu malenih Tare i Noela razlika je samo dvije godine.

''Bila sam brza u sportu takva sam i privatno. Onda kad rješavamo idemo to riješiti odjednom. Pa onda kasnije i mi s njima možemo uživati. I da se oni zajedno mogu odgajati. Malo je izazovno ali dobro. Osjećaj i emocije su se promijenile za 360. Prije možda nešto što nisam doživljavala, za djecu, sad je to neopisivo. Svaka neka i najmanja glupost me dodirne, plačeš na svaku, to je stvarno neopisivo'', kaže.



Iako se prije 5 godina Antonija oprostila od profesionalnog igranja košarke, pozivi da se vrati na teren i danas stižu na njezinu adresu. No zazad, ističe sportskim žargonom, kako je kopačke objesila o klin.

''Sad ako ovo moj trener sluša koji me nedavno zvao opet da dođem bit će razočaran, ali ja bi stvarno fizički mogla, nije problem ali oni su mi još mali i kako se kaže - mater je mater. Moram biti uz njih još koju godinu dok ne stasaju. Ali nikad ne reci nikad. Ne moram sutra igrat, na bilo koji način, mogu samo biti dio u klubu i da ih pratim'', kaže.



Antonija iza sebe ima zavidnu sportsku karijeru, ali uvijek je pohvale dobivala i na račun svojeg izgleda. Titulu najljepše sportašice odnijela je na Mediteranskim igrama u Pescari 2009. te na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. No nisu uvijek svi bili sretni zbog njezinih uspjeha, otkriva kako je tijekom karijere osjećala mnogo ljubomornih pogleda.



''Itekako sam se susretala s tim. Pogotovo kad živiš u maloj sredini kao ja, to je naglašeno. Nikad to nisam razumjela. Ja sam iz obitelji gdje sam naučena da poštivam svakoga i sve, pa onda i ja računam kakva sam ja da će bit i drugi ali nije to tako. Tako da sam se puno puta susrela s tim. Ja sam takva kakva jesam i uvijek ću bit pozitivna i svakome ću željeti dobro, a i tako bi voljela da i moja djeca sutra budu'', zaključila je.



Od 2015. godine u braku je s također bivšim košarkašem Markom, a oni su dokaz kako srednjoškolske ljubavi mogu itekako trajati. U šali kaže, kako su po pitanju kućanstva i roditeljstva pravi timski igrači.



''On je stvarno super, tu nemam riječi. Ja mogu izaći, s prijateljicama i na večeru i sve. Uvijek je tu, uspavat će ih stvarno nema razlike. Naučeni smo – u košarci smo igrali timski, nismo bili samo ja – ja, a i tako smo i u kući i to je to'', priča.



Antoniji želimo da zauvijek zadrži ovako pozitivan duh, ali i da je uskoro ponovno bodrimo s tribina, baveći se sportom koji najviše voli.

