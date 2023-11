Jacques Houdek zapjevao u čast Pavarottiju! Otkrivamo hoće li pop zamijeniti opernim stilom

Jacques Houdek nas je 2017. šokirao opernim glasom na Euroviziji, a sada je ponovno zapjevao operu i to u čast legendarnom Lucianu Pavarottiju. Jacques je u Modeni pjevao pred Pavarottijevim najvjernijim obožavateljima, a uskoro počinje njegov vokalni masterclass u Samoboru. Kreće li Jacques u operne vode zna Davor Garić iz In Magazina.

''Gospodin glas'' Jacques Houdek katkad iz popa pobjegne u operu i pokaže svoj lirski tenor. Svake godine se u kući-muzeju slavnog Luciana Pavarottija u Modeni pjeva u čast ovom legendarnom tenoru.

"Ja uvijek nekako volim reći da je Caruso otvorio bal, da ga je Pavarotti zatvorio. Za mene, neke se ne naljute svi ostali, nakon njega zapravo ni nema pravog tenora. Svi se oni nešto trude, pokušavaju nadglasati jedan drugoga, ali Pavarotti je to sve imao prirodno u sebi", kazao je Jacques Houdek.



"Velika je čast bila biti dijelom, malim nekim dijelom proslave njemu u čast. Ja sam već nekoliko puta posjetio muzej-kući, a i iz prve ruke sam od Edwina koji je bio njegov asistent, prva desna ruka, čuo tolike zgode, anegdote, čak mi je Edwin potvrdio da smo nevjerojatno slični i da je stari danas živ da bih ja danas najvjerojatnije bio njegov najbolji frend...hahahaha...jer smo se super skužili", pohvalio se.



Iza svake umjetnosti, pa tako i operne, stoje i neki znanstveni postulati. Kad je vokalni performans u pitanju, ljudi se dijele u određene skupine.

"Tako da, ako bih ja morao reći da sam neki tip, ja sam definitivno isti ili vrlo sličan tip kao što je bio Pavarotti. Znači i fizički i mentalno i taj neki habitus osobe. Nismo mi tako posebni kao što si volimo vjerovati nekada", objašnjava Jacques.



Pitanje je: rađa li se dobar tenor ili se stvara kvalitetnim školovanjem?

"Ja vjerujem da se za svaku umjetnost trebaš baš roditi. Kad se sjetim Vinka Coce koji je bio apsolutno naš Pavarotti, on sigurno nije učio pjevanje i fala Bogu da nije, jer bi ga vjerojatno pokvarili", smatra glazbenik.



Školovanje je ipak neizbježno za izbrusiti talent. U suradnji sa svojim profesoricama pjevanja Jacques priprema vokalni masterclass u Samoboru za sve pjevače amatere.

"Veliko je zadovoljstvo raditi upravo sa tim prirodnim talentima jer njih možeš dvoeti do neke visoke razine i radim zaista sa svim žanrovima, kao i moje profesorice u krajnjoj liniji. One jesu u načelu operne pjevačice, ali se bave i jazz pjevačima i rock pjevačima i pop pjevačima", kaže Houdek.



I Jacques se u svojoj karijeri okušao u različitim žanrovima. Svakim je plovio kao riba u vodi.

"Svakako je tu opera najzahtjevniji žanr, ali isto ako se moramo sjetiti da je opera prije x godina kad je nastala bila pop. To je nekakav prvi žanr službeni. Operni pjevači su nekada bili pop zvijezde, kao što je danas Lady Gaga ili Beyonce, tako su nekada bili Adelina Bady ili Enrico Caruso, oni su bili pop zvijezde, ali bili su puno veće zvijezde nego današnje pop zvijezde", ističe glazbenik.



Ključ kako postati pop zvijezda leži u autentičnosti. Upravo to će tražiti od svojih učenika.

"Doista tražimo vlastiti DNK u svakome, nema naslanjanja na neki stil. To što nam se sviđa kako Beyonce pjeva, to je sve super, i ja jedva čekam ići na Ed Sheerana, ali to ne znači da ću pjevat kao Ed Sheeran jer on ne može pjevati kao Jacques niti ja mogu pjevati kao on. To su neke stvari koje moraju ostati osobne i naše", poručuje Jacques.

A tko zna, možda nas Jacques uskoro počasti i velikim opernim spektaklom.

