Kako je vrtlar Enes upoznao Halida Bešlića, a legendarni pjevač zaključio je i da po nečemu nalikuje Miši Kovaču!

Ekipa In magazina ovom vas pričom vodi u Sarajevo. Ondje su pravo iznenađenje, susret s omiljenim pjevačem Halidom Bešlićem, pripremili glavnom vrtlaru rubrike IN vrt, Enesu Melkiću. Priču donosi Julija Bačić Barać.

Vrtlar kojeg su mnogi već upoznali u našoj emisiji Enes Melkić pravi je majstor kad su biljke u pitanju, pa nimalo nije posumnjao kad su smo mu podvalili priču da u Sarajevo odlazimo urediti nečiji vrt, baš kao što to čini u rubrici INvrt.

I otišli smo na put, ali ne zbog vrta, već kako bi upoznao omiljenog pjevača Halida Bešlića. To smo od Enesa krili do posljednjeg trenutka.

Enes Melkić nije samo vrtlar, pjevanje je njegova druga velika ljubav.

''Inače ja dok vozim, dok radim, imam osjećaj i dok spavam ja pjevam i kad mi je najteže u životu bilo ja sam pjevao ta pjesma me održavala, naročito sevdalinka'', priča Enes.

Red pjesme, red planova kako će urediti vrt, a onda šok - umjesto gledatelja, na kavi ga je dočekao Halid Bešlić

''Ja se inače slabo pojavlujem na televiziji, nemam ni živaca ni vremena, ali kad je Nova u pitanju to imam malo slabosti'', rekao je Halid.

A kako je Halid ocijenio Enesovo pjevanje?

''Dobro, fino, lijepo, evo sad sam čuo i odlično, to baš ovu moju pjesmu Lavanda je otpjevao'', kaže Halid.

''Apsolutno, ostvaren je jedan od mojih snova'', zaključio je Enes.

San mnogih pjevača je nastupiti u Areni Zagreb, a Halid će 3. prosinca čak po peti put zapjevati u Areni koja je već rasprodana.

''Izaći na binu, pokloniti se i početi i nema tu puno pameti, pjevaj i pjevaj i pjevaj i onda kad se svi umorimo od pjesme ajmo kući. Ja ne hodam po bini ja stanem i najsličniji sam Miši Kovaču, stanem i samo rukom i mora ruka govoriti što srce osjeća i po tom pitanju najviše sličim na Mišu Kovača'', kaže Halid.

Pjeva po cijelom svijetu, kako kaže, od Goražda do Sidneyja, i nije samo velika zvijezda, nego i velik čovjek.

''Nekad mi idu na živce kad me previše po tom pitanju hvale kao da mi kažu pa nemoj baš toliko biti skroman kažu tjelohranitelj, ma što će meni tejlohranitelj. Kad ga budem imao znači da nešto nije u redu'', priča Halid.

Oduševio je Halid i Enesa, koji ovo iznenađenje sigurno nikad neće zaboraviti.

''Stvarno sam ganut, ganut malo je reći. Ja sam stvarno s najboljom namjerom krenuo u to kako i inače radimo bez ikakve primisli da će to desiti ušao sam unutra i gledam vidim Halid. Mnogi ljudi su zaboravili biti ljudi, mnogi žele biti ono što nisu treba biti samo čovjek to Halid pokazuje i onda se sve odmotava samo prirodno'', zaključio je Enes.

