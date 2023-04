Amer Džekman otkrio što je svojem timu poručio poslije ispadanja iz Survivora: ''To je jedino važno''

''Survivor nisu samo poligoni, Survivor su obitelj i timski duh i prijatelji" - posljednje su to riječi koje je 29-godišnji stomatolog Amer uputio svojem plavom timu. Gubitkom u duelu zaradio je jednosmjernu kartu za put doma. Kako je došlo do njegova ispadanja i kakvi su odnosi u plavom timu, saznajte u prilogu IN magazina!

Napeti tjedan u Survivoru kulminirao je još jednom igrom za plemenski imunitet, koja se održala na platformi na vodi. Cilj je bio dva puta izgurati igrača iz suprotnog plemena s platforme.

Borba je bila puna šokantnih događaja, pa smo vidjeli kako je Sanji u intenzivnom okršaju s Dragom pukla arkada, a Amer se zbog ozljede oka bacio na pod.

Cijelo je vrijeme plavi tim za bod zaostajao za crvenim, a i u završnoj su se rundi crveni proslavili uspjehom te tako plavo pleme poslali u još jedne nominacije.

A njegovi su se strahovi ostvarili na plemenskom vijeću.

Da su odnosi u plavom timu klimavi, najbolje zna Marina. Prošli su je tjedan nominirali za duel, a njezini šok i nevjerica još su prisutni.

Još prije nekoliko dana nitko nije ni pomislio da bi Amer mogao biti nominiran za duel, a sad je duel i izgubio.



''Poručio sam im na kraju da ostanu tim, da je to jedino važno. Da Survivor nisu samo poligoni, statistike, završnice itd. Survivor je ipak mala obitelj. Naravno da mi je žao što više nisam dio plavog tima i Survivora, ali opet s druge strane osjećam mir i kao da sam prošao onoliko avanture koliko sam trebao."

