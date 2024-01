Fabijan Pavao Medvešek o najdražem zlatnom gumbu: ''Toliko je nagrađujuće da se osjećaš kao da si odabran!''

On pjeva, glumi, pleše i mijenja pelene brzinom munje. Fabijan Pavao Medvešek, čini se, nema slabe točke, osim ako ne govorimo o sinu, na čiji se spomen rastopi u trenutku. Dok juri između proba i setova, za In magazin otkriva zašto je danas posebno ponosan te kako se sinčić već našao u gledalištu kazališta.

Dok jedni skijaju, drugi pak šeću toplim pješčanim plažama, a treći u siječnju rade punom parom. Među njima je i glumac Fabijan Pavao Medvešek.



''Ovo vrijeme u kojem se svi odmaraju nama je na neki način radno jer smo ti koji onda te ljude koji se odmaraju zabavljamo. Ovaj cijeli tjedan smo obnovili predstavu ''Jalta, Jalta'' u kojoj sam imao priliku uskočit kao alternacija Đaniju Stipaničevu'', govori Fabijan.

Dobrodošla je to pauza u kojoj na trenutak iskače iz cipela nimalo lake sudačke uloge u Supertalentu i uskače u one u kojima drugi procjenjuju njega.



''Mislim lakne mi, al s druge strane ti kad se jednom ustaneš i staneš na tu pozornicu osvijestiš zapravo što to znači stat pred nekoga i biti gledan'', priča Fabijan.

No čak i na kazališnim daskama ostaje u društvu svojih kolega iz showa, posebno Igora Mešina, s kojim dijeli pozornici u predstavi Ljepotica i zvijer. A imati starije i iskusnije kolege uvijek je prednost, posebno kad se tek upoznajete s očinskim izazovima.



''Pa sad da mogu baš nešto izdvojiti, nešto što mi je rekao, ne mogu reć točno, ali ta tema se zaista spominje budući da on sad ima starijeg sina ali je isto tako u mojim godinama dobio tog sina pa se nekako zezamo kako ja idem njegovim stopama, Nova pa ovo, tako da dijelimo puno toga'', govori Fabijan.

Dijele i ponos i sreću zbog nominacija kako Supertalenta, tako i serije Kumovi, za medijsku nagradu Zlatni studio, za koju su oba projekta u finalnoj utrci. Uz njih u utrci za nagradu su i reporterka Ivana Petrović, te emisija Riba na torti za koje možete glasati do utorka u ponoć.



''Jako sam ponosan i sretan ali na neki način Nova TV je zaista sa svojim programom na toj razini i oni zaslužuju stvari koje nama osiguraju na snimanju, način na koji rade taj program, tj Supertalent i kako rade serije to je sve na neki način provjerena najbolja ekipa.

Tako da čestitam i televiziji i svojoj ekipi oko sebe i nama jer ono što mi radimo kao naš posao je vrhunska stvar i to se prepoznaje i time sam zaista zadovoljan'', kaže.

A čini se kako je i u privatnom životu Fabijan dobio zlatni gumb.



''Toliko je nagrađujuće da se osjećaš kao da si odabran tako da na neki način, ja jesam dobio zlatni gumb s time što sam dobio svog sina'', kaže.

Iako ova uloga sa sobom nosi potpuno nove izazove.



''Moramo priznat da smo u nekoj sretnoj situaciji budući da on zaspi oko 8, 9 navečer i spava nekad do 5 ujutro što je solidno ali to nikad nije fiksno i ne smije se čovjek naviknut jer se to stalno mijenja. A i moram priznat moja supruga to hendla, dijelimo stvari ali mama je mama, ona je 300% uvijek fokusirana njega i stvarno radi ne za dvoje nego za šestero'', iskren je.

Kad trčite s proba, na setove i natrag u roditeljsku ulogu, vještinu mijenjanja pelena morate imati u malom prstu.



''Brzo, mogu brzo, pa navikneš se kad ih promijeniš ne znam koliko dnevno navikneš se i postane ti čak već zabavan dio jutra, popodneva i večeri osim što je on sad postao toliko jak da ga je već teško uhvatit da ga se presvuče ali to je isto prezabavno i presmiješno'', govori glumac.

I polako se upoznaje s tatinim svijetom.



''Bio je na svojoj prvoj predstavi prije par dana što mi je nevjerojatno, nažalost ja zbog probe nisam mogao biti s njim. Ali je nekako ta ideja da on dođe na mjesto gdje ja radim i da vidi kako to izgleda, svi ti hodnici to me toliko veseli jer se sjećam kad je mene moj tata doveo u kazalište kolko je meni to bilo bitno u životu da sam na kraju završio u kazalištu'', priča Fabijan.

Tko zna, možda obitelj Medvešek dobije i treću generaciju talentiranih kreativaca.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.