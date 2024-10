Madonnin pokojni brat jednom je prilikom stao pred kamere In Magazina i iznio pikanterije njihovog odnosa!

Mlađi brat kraljice popa Madonne, Christopher, preminuo je nakon duge borbe s karcinomom, a slavna pjevačica od njega se oprostila emotivnom objavom na društvenim mrežama. Ako bismo neki bratsko-sestrinski odnos nazvali turbulentnim, to bi bio njihov. Ovaj se dvojac nije štedio, a djelić pikanterija, Christopher je još davnih dana iznio ekskluzivno pred našim kamerama.

''Moj brat Christopher je otišao. Toliko dugo mi je bio najbliži čovjek u životu. Teško je objasniti našu vezu, ali izrasla je iz shvaćanja da smo drugačiji i da će nam društvo zadati određene teškoće jer ne slijedimo status quo. Uhvatili smo se za ruke i zajedno plesali kroz ludilo našeg djetinjstva'', dio je ovo Madonnine posvete mlađem bratu na društvenim mrežama, koji je 4. listopada preminuo sa 63 godine od karcinoma.

Umjetnik, pjesnik i vizionar, kako ga je i ona opisala, ipak je ostao zapamćen prvenstveno kao mlađi brat kraljice popa, s kojom je imao vrlo složen odnos. Posebno nakon izlaska njegove autobiografije "Life With My Sister Madonna", objavljene 2008. Tada je javno iznio niz optužbi na račun svoje sestre, tvrdeći da ga je Madonna godinama iskorištavala i da je sebična.

''Sretan sam što sam njezin brat, to se nikad neće promijeniti, ali ako ste pročitali knjigu vidjet ćete da sam ja i više od njezinog brata.

Bio je jedan period kad sam to mrzio čuti i ako bi me netko pitao rekao bih da nisam njezin brat jer nisam želio pričati o njoj, bio sam ljut'', ispričao je.

Na početku sestrine karijere, Christopher ju je pratio kao plesač, da bi kasnije prerastao u osobnog asistenta, stilista i kreativnog savjetnika. No nikad mu nije dopuštala da se i na trenutak osjeća povlaštenim.

''Prvo vam je rekla dođi u NY plesat ćeš sa mnom a onda odjednom je ta pozicija popunjena. Bio sam razočaran u najmanju ruku, znali smo jedno drugo razočarati, ali ona mi je tad bila jedina obitelj nisam s nikime tad razgovarao, ne zato jer nisam htio nego nismo imali ništa zajedničkog. Odgajani smo da sami zaradimo da ne uzimamo milostinju a po njezinu mišljenju ja sam to trebao raditi besplatno jer sam joj brat i da živim u svojoj kutiji cipela. To je bila njezina verzija izjednačavanje mene sa svima ostalima. Da ne budem povlašten jer sam njezin brat'', objasnio je.

Njihov je odnos u jednom trenutku zahladio do te mjere da mu je Madonna čak zabranila bilo kakve kontakte s njezinom djecom. Ona je čak i pred cijelim svijetom obznanila njegovu seksualnu orijentaciju.

''To me naljutilo ne zato što nisam bio ponosan na to nego nije bilo na njoj da to kaže'', ispričao je.

No sestra je barem prihvatila njegov stil život, za razliku od oca.

''Nije da nismo pričali o tome nego on to samo nije spominjao. Bilo ga je sram što sam pričao to tome kako doma dovodim tog tipa i imam Madonnine postere na zidu dok vodimo ljubav. Droga je za njega bila jedna stvar ali gej seks bio je sramotan. Ovo će zvučati čudno ali mislim da bi radije imao ovisnika za sina nego geja'', rekao je.

Unatoč njihovu javnom neslaganju, Christopher i Madonna s vremenom su ipak uspjeli popraviti svoj odnos. A u emotivnoj posveti glazbenica je natuknula kako je i u posljednjim trenucima bila uz njega.

''Bio je u strašnim bolovima prije kraja i još jednom smo se uhvatili za ruke, zatvorili oči i plesali. Zajedno. Drago mi je da više ne pati. Nikad više neće biti nikoga poput njega i znam da negdje sada pleše'', zaključila je Madonna.

