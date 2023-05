Ekipa hit-showa prisjetila se svojih prvih poslova i u što su uložili zarađeni novac: ''Čistila sam kafiće i firme i konobarila!''

Sve je manje parova u Plesu sa zvijezdama i borba za pobjednika showa postaje sve zanimljivija. Davor Garić za In magazin je zavirio u backstage, gdje su mu zvijezde i njihovi mentori otkrili kako nastaje plesna čarolija na podiju, ali i mnoge druge zakulisne detalje koje ne vidimo na malim ekranima.

Ples sa zvijezdama napustio je Mario Mandarić. Praznik rada zato će, umjesto u plesnoj dvorani, provesti odmarajući se, no to nije njegova ''prvomajska'' tradicija.

''Ja sam odrastao u Omišu i mi na prvi maj uvijek odemo na kampiranje i uvijek pretjerujemo, to bude 15-20 dana kampiranje i to mi već nekako lagano fali, tako da ću se sljedeće godine pokušati organizirati da dođem ekipi u Omiš na prvi maj'', ispričao je Mario Mandarić.

A je li Marko Mrkić kao mentor priprjetio svojoj Maji da mora biti sve bolja, da idu do finala, kakav je plan?



''Pa nije to finale u zraku da ona mora do finala, ali da mora bit sve bolja, mora!'', zaključio je Mrkić u svom stilu.

Stigne li se ekipa među ovim plesnim probama malo i podružiti?

''Pa tokom tjedna se stvarno ne stignemo družiti, imamo probe po 6,7 sati pogotovo sad kad su po dva plesa'', otkrila je Daria Lorenci Flatz.

A povodom praznika rada Tara Thaller našem je Davoru otkrila koji je bio prvi posao koji je naša glumica radila?



''Prvi posao koji sam dobila je bio u lancu brze prehrane! Tako da eto, tamo sam radila! Mislim da sam kupila laptop, još uvijek ga imam i još dva para cipela o kojima sam sanjala dok sam još bila u srednjoj školi. Jako pametna investicija, dobro, laptop čak i je.'', otkrila je.



''Moj prvi posao je bio u Omišu, kod jednog doktora, onim malim kafićima, što voze turiste od Omiša do Radmanovih Mlinica, bio sam osmi razred osnovne i vozio sam turiste'', otkrio je Mario Mandarić.



''Ja sam dosta konobarila, mislim da mi je prvi posao bilo konobarenje u Sarajevu u jednom bircu. A u Zagrebu isto, prve godine kad me nisu primili na akademiju, sam čistila ujutro kafiće i firme i isto sam konobarila. Eto to su mi poslovi, a ja čistiti i konobariti i danas volim!'', prisjetila se Daria Lorenci Flatz.



''Mislim da sam vodila aerobik na prvoj godini faksa'', ispričala je Maja Drobnjaković.



''Baš konkretno bilo je kuharstvo. Bio sam kuhar i to šef u smjeni sa 15 godina, to je fakat moj prvi pravi i mukom zarađen novac koji sam uložio u kameru i mobitel jer sam stvarno se htio baviti ovim poslom'', ispričao je Marco Cuccurin.



Mario se nakon plesa vraća svojem poslu, no više se ne hvata kuhače i pregače.



''Imam tu svoju firmu za restoranski konzulting tako da je to sad moja primarna djelatnost, pomažem ljudima koji imaju restorane i koji ih tek žele otvoriti'', ispričao je Mario Mandarić.

Cijeli razgovor s ekipom iz hit-showa pogledajte u prilogu In magazina!

