Helena i Mario oprostili su se od Plesa sa zvijezdama, splitski chef poručio: ''Nastavit ću plesati po pirovima''

Show ''Ples sa zvijezdama'' ove nedjelje napustili su Mario Mandarić i Helena Naletilić.

Nakon napete devete emisije showa ''Ples sa zvijezdama'', pune preokreta, nažalost, natjecanje su napustili Mario Mandarić i Helena Naletilić.

''Zahvalila bih se Mariju na ovom jako lijepom periodu, on se stvarno trudio i dao je sve od sebe, hvala našim bližnjima i svima, uvijek lijepo iskustvo'', rekla je Helena nakon ispadanja.

''Bilo je predivno iskustvo, nisam nikad mislio da ću plesati, ali evo me. Nastavit ću plesati po pirovima. Hvala produkciji što me zvala, Heleni koja me trpjela i svojoj supruzi Matei se zahvaljujem koja je najveća podrška od samog početka'', rekao je Mario na kraju svog putovanja u ovom showu.

Mario i Matea u devetoj emisiji showa plesali su jive, a ovako ih je komentirao žiri.

''Da se ocjenjuje samo šarm i karizma, ocjena bi bila top, a da se ocjenjuju samo plesni koraci, ocjena bi bila malo manje top. Treba posložiti balans između karizme i koraka'', Igorovo je mišljenje.

''Ako je netko napredovao u ovom showu to si ti. Mislila sam da će biti bolnije za gledati, ali bilo je šarmantno. Ti si takvo iznenađenje, i što god Ciboci kaže o tehnici, odradio si ovo super'', rekla je Franka.

''Ritam je ovdje bio malo veći problem. Gledam te i mislim si - ja želim da pogodi taj ritam. Jive je definitivno bio tvoj najbolji latin ples, šta je da je'', zaključio je Ciboci.

''Dobro ste izglancali ovaj ples i pokrili neke stvari koje nisu bile savršene, ali ja kod tebe ocjenjujem tvoj individualni napredak, važno je da dosta stvari uspijete pokriti i meni su vaši plesovi uvijek super'', komentirala je Larisa.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Mario Mandarić šutio o ozbljnim problemima koji su ga snašli tijekom priprema za hit-show: ''Bila je i Hitna...''

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Tamara Loos iznenadila upečatljivom promjenom izgleda, a jedan detalj posebno odudara od outfita u kojem je zabljesnula!