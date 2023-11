Vodimo vas na probu našeg najpoznatijeg ansambla narodnih plesova, a evo i zašto ih u Aziji dočekuju s posebnim žarom!

Bez obzira na to koliko su im koreografije složene i zahtjevne, članovi ansambla Lado uvijek izgledaju besprijekorno. Za to katkad imaju tek po nekoliko minuta između dvije točke. Tako će biti i na ovogodišnjem tradicionalnom koncertu, na kojem će se nakon desetljeća rada oprostiti i neki prvaci ovog ansambla. Detalje donosi Dijana Kardum.

S daskama ove dvorane, ali i brojnih pozornica, nekoliko članova ansambla Lado ove će se godine oprostiti.

"Puno stvari je ove godine i 74 obljetnica ansambla Lado i šest članova ansambla Lado se oprašta i odlazi u zasluženu mirovinu. Ja sam jedan od njih i eto nakon 40 godina i devet mjeseci rada opraštam se veselo", priča Dubravko iz ansambla Lado.

Veselo, zanimljive, katkad i izazovne - takve su godine provedeno u našem najpoznatijem ansamblu.

"U mom slučaju je to stvarno dugačko putovanje bilo. Znači u ovoj našoj dvorani, još su nekada bile stare kalijeve peći, to se na drva ložilo, danas je centralno grijanje, ali u svakom slučaju ovoga jedno dugo razdoblje, jako puno mojih kolega sam upoznao znači starijih koji su prije radili. Sad sam ja u toj poziciji da sam stariji kolega i nadam se da mladi ljudi uče od nas starijih", ističe Dubravko.

Radeći svoj posao, proputovao je cijeli svijet. I dobio priliku nastupiti u koncertnim dvoranama diljem svijeta. A u nekim dijelovima svijeta, poput Azije, dočekuju ih s mnogo žara.

"Ja sam jako cijenjen tamo, zbog mojih kosih očiju. Ali u svakom slučaju često ljudi nisu svjesni koliko smo vani popularni i koliko vani cijene to što radimo, naravno i u domovini isto jer takva prezentacija folklora vani više ne postoji", smatra.

Biti dijelom ovog ansambla san je mnogi folklornih umjetnika.

"Ja sam od malena htjela plesati u Ladu, to mi je stvarno bila životna želja. Sa folklorom sam krenula vrlo rano već sa sedam godina počela plesati i tako nekako malo po malo moj put je završio ovdje u ansamblu", priča članica Lada Ina Milačić.

Članovi ansambla ovih se dana pripremaju za svoje tradicionalne godišnje koncerte. Na koncertima katkad izgube i do nekoliko kilograma. U svojem fundusu brižno čuvaju brojne komplete narodnih nošnji iznimne vrijednosti i ljepote. A za svaku točku posebno se presvlače.

"Dok jedna ekipa na sceni izvodi određenu koreografiju, druga ekipa se iza scene presvlači, to je već nekakvih 5-10 minuta, ovisno o tome koliko traje koreografija koja je trenutno na sceni, pa jednostavno stignemo , moraš stići", objašnjava Ina.

A tko ih je naučio kako da se našminkaju?

"Same se šminkamo i same radimo frizure za koncerte", otkriva Ina.

"Jasno, pa svako mora kad dođe Lado nešto znat, a onda od starijih kolegica učimo i usavršavamo", dodaje.

I ovoga puta publiku očekuje jedinstven doživljaj.

"Budući da smo osnovani 11.11. 1949. godine i ove godine nas očekuje, odnosno našu publiku očekuju tematski koncerti, drmeš -kolo-polka zurka, dakle već smo započeli s održavanjem naših svečanih godišnjih koncerata i to prvi premijerni koncert smo održali u HNK Varaždin, potom u Đurđevcu i onda naravno održat ćemo koncerte u HNK Zagreb", kaže Ileana iz ansambla Lado..

Umjetnički direktor Lada ima slatke brige, zato što je Lado zaista svjetski fenomen prema broju i raznolikosti narodnih plesova i pjesama.

"Od međimurske pisane erdelje, podravskih svata. Legendarnog i svima dobro poznatog drmeša i baranjske žetve Zvonimira Ljevakovića. Bilogora, Moslavina, ono što me posebno raduje, a to je da Lado naravno uvijek istražuje, to naše prebogato plesno blago reći ću tako u svakom koncertu nastojimo donijeti nešto novo", priča umjetnički direktor ansambla Kruno.u

Jer svakih njihov nastup svojevrsna je revija izvornog hrvatskog tradicijskog ruha.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.