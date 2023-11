Ivo Amulić o trogodišnjoj kćerkici Dini koja već pokazuje interes za pozornicu: ''Ona je jedno malo čudo''

Ususret rasprodanom koncertu u Lisinskom, momci iz Rišpeta su svoje obožavatelje odlučili počastiti novom pjesmom ''Ako sutra odeš''. Na snimanju videospota bio je naš Gordan Vasilj, kojem je Ivo Amulić, među ostalim, otkrio kako njegova trogodišnja kći Dina već pokazuje interes za pozornicu.

Za dalmatinske slavuje, kako publika od milja zove Rišpet, nema stajanja. U videu premijerno možete čuti djelić njihova najnovijeg, 31. singla pod nazivom ''Ako sutra odeš''.



''Pero izbacuje svako malo nove pjesme, on uopće ne misli na mene, to treba pohvatati sve, te tekstove naučiti na pamet. Ja sam je danas ovdje prije snimanja spota ponavljao.'', priča Ivo Amulić.

Nova pjesma i spot snimljen na predivnoj loakciji Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu izlaze u utorak, tjedan dana prije njihova rasprodanog koncerta u Lisinskom.



''Pa ja bih rekao kao autor da je ovo jedan zapravo emocionalni krik ljubavi, odnosno jedan moment gdje se u pjesmi miješaju sreća i tuga s jedne strane. Što to znači? To znači da neki nažalost nikad u životu ne osjete onu pravu istinsku ljubav, ali ovi što je imaju, neka je čvrsto zagrle i neka je čvrsto drže.'', govori Pero Kozomara.



''Ako se sjećaš jedne stare pjesme, koja je išla otprilike ovako: 'Godine nisu važne, barem se tako uvijek kaže'. Tako ti je i u ovoj pjesmi, govori se o tome da godine stvarno nisu važne i to je li ona ili on stariji, to apsolutno nema veze. Kad je u pitanju ljubav, sve prepreke i barijere padaju i to je u biti to.'', dodao je Ivo Amulić.

Kao i svaki put, prvi glas Rišpeta Ivo Amulić je demo verziju nove pjesme pustio supruzi Sandri, također pjevačici.



''Doma eventualno to malo popravim da to ispadne pjevački, da ne ispadnu problemi s naglaskom, onda tu dosta doma pomogne i žena i zapjevamo skupa i tako mi je lakše donijeti pjesmu u studio.'', priča Ivo.

A da jabuka ne pada daleko od stabla, pokazuje i primjer Ivine trogodišnje kćeri Dine, koja obožava sve što ima veze s glazbom.



''Ona je jedno čudo malo koje bih slobodno mogao ostaviti na bini za godinu-dvije dana. Ona će uredno pjevati i imati pokrete, plesne, pjevačke. Jednostavno dijete je pokupilo sve od mame i tate. Tako živimo i to ona vidi, tako se ponaša i to je to.'', priča Ivo.

Amulić, koji uz svoju malenu princezu i Rišpet živi drugu mladost, posebno je, kaže, ponosan na 40-godišnje prijateljstvo s Perom Kozomarom. Njihove majke su bile školske prijateljice.



''Moja majka je iz Splitske na Braču, njegova je iz Škripa, to je niti 2 kilometra udaljenosti. Škripjani se svi kupaju u Splitskoj, tako da još od tada se mi poznajemo kao familije.'', otkrio je Ivo.

U Rišpetu se vode onom ''svi za jednog, jedan za sve'' pa tako u 12 godina postojanja klapu nije napustio nijedan član.

''To je i dalje prijateljstvo, to je i dalje familija, tako da jednostavno ja ne znam što bih bez njih. Ja čak nekad promislim kad bi kojim slučajem dvoje-troje morali otići, ja ne znam kako i na koji način bi to nadopunili s drugim ljudima. Ne znam da li bi to bilo to.'', priča Ivo.



''To je isto zaista jedan fenomen, evo 12 godina, puno, puno koncerata, nitko nije otišao iz Rišpeta što znači da im je tu lipo, da su tu našli sebe, da guštaju na putovanjima, koncertima i da guštaju pjevati ove pjesme.'', govori Pero.

Rišpetovci su nam prišapnuli da je ''tata klape'' pravi control freak.



''Ja to volim sve iskontrolirati, otkad se pjesma radi u studiju do kraja, do koncerata. To je nešto što ne možeš prepustiti slučaju. Jednostavno ako hoćeš da to bude profesionalno, dobro, lijepo kako treba biti, to onda treba biti ozbiljno i je, malo sam control freak.'', priznao je Pero.

Kozomara je do savršenstva pripremio Rišpetov koncert u Lisinskom pa nas 12. prosinca u zagrebačkom hramu kulture čeka prava dalmatinska glazbena čarolija.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.