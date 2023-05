Ivana Radovniković udružila snage s gitaristom Leta 3: ''Ja sam njihov teški fan, nema koncerta na kojem nisam bila!''

"Ova ljubav ima planove" - nova je pjesma Ivane Radovniković, kojoj je život, kao i ostalima na njezinu nadolazećem šestom albumu, udahnuo gitarist Leta 3. Na koji joj je način oko videospota pomogla majka, ali i zašto su iz njega izbačeni neki dijelovi, lijepa Zadranka otkrila je našoj Anji Beneti.

Iako ljubav ne možemo planirati, budite sigurni da ona ima velik plan za svakog od nas - poručuje Ivana Radovniković u novoj pjesmi znakovitog naziva "Ova ljubav ima planove".

"Postoji neka destinacija gdje želimo biti nakon svih zaljubljivanja, svih ljubavnih jada. Ta zaljubljivanja su nekakvo naše oblikovanje, nekakvi smjerovi bez kojih ne bi došli do te, ako je želite nazvati, te finalne ljubavi... tako da se ponekad treba radije prepustiti nekim stvarima nego biti u konstantnoj borbi sa samim sobom'', govori Ivana.

Dok je na tekst pjesme Ivana udarila svoj autorski pečat, kad je glazba u pitanju, u pomoć joj je, kao i mnogo puta dosad, priskočio suprug Stjepan.

"Bude to jako zabavno jer se puno puta ne slažemo kako bi trebalo što biti, kako bi trebalo što zvučati, ali nekako nađemo na kraju zajednički jezik koji je uglavnom moj, ali jako cijenim svaki taj input i svaki trud koji uloži kad radi sa mnom, vjerujem da mu sa mnom uopće nije lako raditi, ja sam najgori mogući kritičar svog i njegovog rada'', iskreno priča Ivana.

Svoje prstiće u novu pjesmu, osim supruga, umiješao je i gitarist grupe Let 3 Matej Zec, koji je aranžmanom udahnuo "feel good" zvuk.

"Ja sam svoju ideju snimila doslovno na mobitel i poslala ju, nakon tjedan dana poslao mi je svoj prijedlog aranžmana i to je bila onako super plesna pjesma, on joj je udahnuo život, mislim da je to bitno za naglasiti'', kaže.

"Ja sam teški fan Leta 3 da se razumijemo, u srednjoj školi nema koncerta na kojem ja nisam bila kad bi oni došli u Zadar svirati. Ja sam imala jedan aha momenat kad sam Zeca upoznala prvi put jer je on meni bio netko koga sam ja gledala na pozornici kad sam bila klinjo'', priča Ivana.

Za glavne aktere u Ivaninu videospotu zaslužna je pak njezina mama. Kći je povezala s državnim prvakinjama srednjih škola u sportskom plesu.

''Moja mama je njima razrednica i vodila ih je na to državno prvenstvo. Ja sam godinama išla na ples i ne biste rekli, trenirala sam balet jako puno godina. Ja sam pokušala i nije mi išlo i ti dijelovi su potpuno izbačeni iz spota. Ova tehnika stepa je toliko komplicirana da godine plesanja u drugom stilu ni najmanje nisu pomogle'', priča Ivana.

Osim glazbenim, Ivana sa svojom menadžericom, velikom prijateljicom i kumom Lidom Hamar uspješno plovi i poduzetničkim vodama.

''Naša regionalna platforma za online učenje je nešto na što mi odlazi jako puno vremena, ali radim s hrpom novih, zanimljivih ljudi iz različitih područja, i ono što mi je najbitnije imam osjećaj da dajemo nešto društvu i da radimo nešto jako dobro za sve'', govori Ivana.

Ova neumorna majka, žena, poduzetnica i glazbenica u rujnu namjerava objaviti i dugoočekivani šesti, no prvi kompletno autorski album u svojoj dvadeset godina dugoj karijeri.

"Zvat će se Letimo i kad padamo, ima upečatljiv naziv za koji moraš stati i promisliti što to znači. Doslovno i kada padamo, možemo na to gledati, ok, ovo je prilika za let, jer doslovno u padu i letimo . Zvuči filozofski, ali zaravo je misao vrlo jednostavna'', zaključila je Ivana.

