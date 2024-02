Publika je izabrala, a Zlatni Studio završio je u rukama Ivane Petrović: "Ona je sinonim za znanje, profesionalnost, iskustvo"

Proteklog je vikenda dodjela Zlatnog studija okupila creme de la creme našeg javnog života. Kipić je završio u rukama Petra Graše, Nine Badrić, Tereze Kesovije i brojnih drugih, a izvješaj s crvenog tepiha donosi Dorotea Filipaj u prilogu IN Magazina.

U spektakularnoj večeri dodjele nagrada Zlatni Studio nije nedostajalo uzbuđenja, emocija, sjajnih glazbenih nastupa, ali i glamura. Rekorder Petar Grašo dobio je još jednu nagradu za pjesmu "Nemoj" s Ninom Badrić.



"Način na koji radimo muziku, na koji se svađamo oko muzike, način na koji ta pjesma nastaje svaka je jedan proces. Onda ta pjesma ide u zrak, pustiš je da leti i onda čekaš reakcije ljudi", pojasnio je Petar Grašo.

Zlatni studio za životno djelo otišao je pjevačici zlatnog glasa, zlatnih naklada i zlatnih uspjeha.



"Koliko god ljudi rekli, dobro još jedna nagrada. Nije to za mene, za mene je svaka nagrada jedna potvrda da su ljudi pored mene. Da njih nema, ne bi ni mene bilo", poručila je Tereza Kesovija.



Tereza se nedavno vratila iz Dubrovnika, gdje je prisustvovala procesiji Sv. Vlaha.

"Ja sam bila zapravo dosta loše posljednjih mjeseci, ali sam prohodala na procesiji. Prohodala sam dva i pol kilometra, ja sam najnormalnije hodala sama. Dakle, ima nešto", smatra pjevačica.

Ono nešto prepoznala je publika i u mlađim glazbenicima. Nakon osvojene Cesarice, reper Grše iz Trilja vraća se kući s titulom novog lica godine.

"Sad se stvarno stvorio hype vjerovatno nakon Mamme Mie i stvarno te brojke idu luđački, ja ne znam dokle će to ići i do čega, ali je nestvarno. Presretan sam što ljudi toliko slušaju", priznao je Grše.

A bio je tu i Mrle, čije kombinacije više nikoga ne iznenađuju. Mama ŠČ dobila je nagradu za spot godine, a dečki iz Leta 3 nižu uspjeh za uspjehom.



"Sad već ove stare nagrade držim u drvarnici jer mi ne stanu. U drvarnici. Neko vrijeme će stajati dok ne dođu nove. Malo vrtimo, drvarnica, pa stan pa kupaona i tak", izjavio je Mrle.

U grad koji teče odlazi još jedna nagrada. Pjevač godine je Damir Urban, a njegov dugogodišnji prijatelj Gibonni okrunio se koncertom godine.

"Okej, nisam dobio za koncert, to je zapravo kruna svega što radiš, ali naravno da je u redu da je dobio Gibonni i to je stvarno fer, ali moram reći da sam u obje Arene ja Gibbi bio gost, tako da sam na neki način i ja sudionik te nagrade, u jednom malom djelu", zaključuo je Urban.

A nagradu za najboljeg novinara osvojila je Ivana Petrović, jedna od najpoznatijih i najiskusnijih novinarki na hrvatskoj medijskoj sceni.



''Živimo u takvim odnosima i trenutku da ta radoznalost radi 100 na sat, kad se stvari brzo mijenjaju, kad krize dolaze i odlaze, kad se savezništva mijenjaju, nešto što je jučer bilo nemoguće danas je moguće. I to je to, to je ono što vas drži i što vas goni'', rekla je.

Zlatni studio dolazi u pravo vrijeme - kruna je 20 godina rada na Novoj TV.

"Ivana je sinonim za znanje, profesionalnost, iskustvo, zahvalan sam joj za sve što radi za Novu TV i novinarstvo u Hrvatskoj", poručio je predsjednik uprave Nove TV Dražen Mavrić.

A Ivani želimo s jednakim žarom nastavi raditi ono što radi najbolje.

