Ivana Banfić nije mogla vjerovati što joj je veliki fan donio: ''Za neke ni ja sama ne znam...''

Bila je kraljica disco ere 90-ih, zatim se povukla kako bi živjela mirnijim životom. Ivana Banfić svoj je povratak najavila novom pjesmom na festivalu u Šibeniku. Kako komentira sve veću zainteresiranost publike za glazbom 90-ih te kako je biti mama, otkrila je našem Hrvoju Kroli za In magazin.

Moćnom baladom ''Sve se dogodilo…'' Ivana Banfić pred šibenskom publikom najavila je svoj povratak na glazbenu scenu. Pjesma ju je osvojila na prvu i kaže, tematski je drugačija od svega što je do sad pjevala.

''O modernoj ženi koja je priznala da je napravila pogrešku jer je otišla s drugim muškarcem, a doma ima svog. Uvijek se pjeva u pjesmama o muškarcima koji varaju, prevarena žena. Uglavnom ovo je sad jedna obrnuta situacija iz kuta gledanja današnje moderne žene kojoj se isto dogodi da se zaljubi. I šta ćemo sad'', objasnila je Ivana.



Iako u pjesmi progovara o situacijama koje su svakodnevne ali se o njima šuti, Ivana nam uz osmijeh otkriva kako se ona snalazi u situacijama u kojim nije u pravu.



Pjevačica je na pozornici zabljesnula u predivnoj dugoj haljini, no malo tko zna da ju je upravo ona sama kreirala. A po pozitivnim reakcijama okupljenih, mogla bi se ozbiljnije pozabaviti dizajnerskim talentom.



''Sjedila sam u šumi i gledala u drvo na drvetu kapljice rose i imala sam viziju ja želim sebi iskreirat haljinu za ovaj festival, tako da je ova haljina – šuma. Mi smo si sami šivali kostime u 90-tima. Uzeo bi plastični stolnjak, mama daj saši, skroji, napravi tuljke ko Madonna haha i mama idem van. Ma kud ideš sa stolnjakom? Idem u klub haha na party, to je tako bilo'', prisjetila se.



A zvuk 90-tih sve se više čuje na partyjima, ova kraljica upravo tog vremena kaže, osjeća se najispunjenije kada s pozornice vidi mlađu publiku koja uživa u njezinim pjesmama.



''Sad mi je tek drago da je toliko prošlo vremena i da već neka treća generacija dolazi na koncerte i pjeva Šumicu i znaju koreografiju, to mi je prekrasno. Jučer mi je došao jedan fan sa svim mojim CD-ima i kaszetama koje sam ikad izdala da mu se potpišem, za neke ni ja ne znam da sam ih izdala prije 30 i nekoliko godina. Meni je to fascinantno'', priča Ivana.



Na vrhuncu karijere Ivana se odlučila za mirniji način života. Danas živi potpuno drukčije od perioda koji ju je pratio u doba najveće slave. S obitelji se preselila na selo i vratila se prirodi. Najveći užitak joj je vrijeme provedeno sa sinom Janom, koji joj je radio društvo i u Šibeniku.



''On je meni velika podrška i ja njemu. Naslušala sam se – Joj vidjet ćeš kad dođe u pubertet… Ali meni je sad najljepše s njim, mi smo kao dva frenda, stvarno nemam nikakvih problema. Stroga sam mama i pravedna, barem mislim da jesam. Mislim da imam prekrasnog sina i to je moja najveća vrijednost. Moj sin je na prvom mjestu, a onda karijera, glazba i svi albumi na drugom mjestu'', kaže.



Drago nam je da se Ivana vraća na velika vrata glazbene scene, njezina turneja traje do 12. mjeseca, ali nam i otkriva kako radi na novim glazbenim iznenađenjima koje njezina publika s nestrpljenjem iščekuje.



